A base de juego, sacrificio y productividad, Bruno Rodríguez, ese correntino grandote de 32 años, se ganó la titularidad en este modelo de Desamparados que tuvo un arranque de torneo con turbulencias, que incluyó la salida del técnico, Marcelo Fuentes. Dos goles del nueve sirvieron el domingo para sumar el primer triunfo (2-1 ante Bolívar) y salir de la zona de descenso. El atacante, que tuvo un paso poco fructífero por San Martín en la Primera Nacional hace dos años, se refirió a este momento del equipo y marcó que el objetivo nunca puede pasar por asegurar la permanencia, sino todo lo contrario.

-¿Cuánto puede cambiar al equipo haber obtenido esta primera victoria?

-Nos debe ayudar mucho. Tiene que ser el despegue. Las cosas se estaban haciendo con muchas ganas y esfuerzo, pero los resultados no nos acompañaban. Este triunfo, justamente, debe servir para confirmar eso que venimos haciendo y ya mirar hacia arriba de forma permanente.

-Aunque van apenas cinco fechas de un torneo muy largo, ¿para qué pensás que está el equipo?

-El equipo está para grandes aspiraciones. No se nos ocurre otra cosa. Nosotros queremos tener objetivos importantes y altos como amerita este club. Nada de mirar la tabla de abajo, sino apuntar a grandes cosas. Esa es la idea de los que estamos en Desamparados y en base a eso es que trabajamos en el día a día.

La anterior vez que Rodríguez marcó dos goles fue el año pasado ante Peñarol en un 3-3.

-¿Qué cambios se dan como en este caso con la salida de un técnico?

-Más que nada cambia el tema de los jugadores que no están siendo muy tenidos en cuenta, que se motivan de nuevo o les genera una nueva expectativa como para ser más tenidos en cuenta.

Pero a nivel general, si bien hay cosas que pide en este caso Emanuel (Guirado, DT interino) no se suelen producir grandes cambios.

-Sí se notó una gran modificación en su ubicación en la cancha el domingo, estando casi todo el tiempo de nueve neto.

-Bueno, eso me pidió Guirado: que me quedara en el centro del área y casi no saliera de ahí. Para mí es lo mismo, siempre y cuando sea importante para el equipo. Yo lo que quiero es que ganemos y ayudar desde donde más pueda.

Ofensiva

4 Los goles que marcó Desamparados en cinco encuentros que lleva disputados. Dos marcó Bruno Rodríguez el domingo; David Romero Neyra y Marcos Cabrera, los otros.

Lo que viene: salida a Bahía Blanca

Desamparados ya se sacó la espina de obtener su primera victoria en este torneo y eso le provocó salir de la zona baja de la Zona Sur, donde antes de jugar con Bolívar se encontraba en descenso junto a Huracán Las Heras, club que arrastra una sanción por la que se le descontaron 15 puntos. Ahora para el víbora se viene un nuevo desafío afuera de la provincia. Será el viaje el fin de semana a Bahía Blanca para visitar a Villa Mitre. Sin dudas es una prueba más que exigente para el víbora ya que se trata del único escolta de Olimpo, con nueve puntos. Hasta ahora Villa Mitre sumó tres victorias en los cuatro partidos que disputó, perdiendo el restante la fecha pasada ante Cipolletti. De local, Mitre suma seis victorias en fila. Ya cumplió con fecha libre.

Por otro lado, el otro representante sanjuanino de la categoría, Peñarol, buscará reponerse del 0-5 sufrido ante Olimpo, cuando reciba en Chimbas a Independiente de Chivilcoy.