Como ya hace desde cinco años, Marcelo Gallardo tendrá la misión de nuevamente comandar una pretemporada de River. Con el Muñeco ya teniendo sus pilas recargadas tras las vacaciones con sus hijos en el sur de nuestro país, el entrenador habló de todo antes de comenzar la tarea. Y, en uno de sus tiempos libres, habló por primera vez en el 2020 en público de lo que se viene.

Entre sus palabras, se destaca el hecho de revelar que el club no sumará a nadie porque, según le dijeron los dirigentes, no se venderá a nadie más salvo algo excepcional como pagar la cláusula de rescisión: "No voy a desmentir ningún nombre porque no tengo por qué. Siempre se movilizan nombres a través de los mercados. Muchos nombres se dan certezas y otros pocos con una posibilidad a futuro. No vamos a salir al mercado en este proceso de verano, salvo que se nos vaya algún jugador, o que aparezca alguna posibilidad en la cual a nosotros nos interese la jerarquía de un jugador, y que se den las oportunidades. De lo contrario, difícil que vayamos a buscar. Dependerá si alguno se va".

"Lo importante es haber renovado las energías y ya comenzar con todo el trabajo fuerte". MARCELO GALLARDO DT River

Consultado sobre su influencia para evitar que los players se alejen de Núñez, puntualizó que "no creo que suceda eso, salvo que sea algún tema puntual, que genere algún movimiento fuerte. Pero igual hay que estar siempre alerta. La idea es sostenernos con el plantel. Sé que hay jugadores que están dentro del interés de otros clubes. Vienen teniendo buenos rendimiento, y eso despierta el interés, sobre todo en economías un poco más fuerte que la nuestra. Pero lo que hablamos con Rodolfo y Enzo es sostenernos con los jugadores valiosos. Es decir, que el club pueda hacer un esfuerzo, y ver la posibilidad de seguir en este camino. No sería bueno que se desmantele el plantel a poco de iniciada la pretemporada".

Apuntando especialmente al caso de Nacho Fernández y la inmensa oferta del Inter de Brasil para contratarlo, el DT sostuvo que "Nacho no se va a ir a ningún lado, se va a quedar con nosotros. Lo hablé con él. Salvo que venga un grande y ponga los 15 palos (sic) que vale la cláusula, y que es lo que vale él. Tuvo un rendimiento extraordinario. El es jugador nuestro y lo haremos valer. Tiene contrato con River hasta junio de 2021".

De cara al descanso que tuvieron en el club, más corto que el resto por terminar más tarde con los partidos, deslizó que "para nosotros fueron cortas las vacaciones, pero siempre es bueno tomarse un descanso. La vorágine es permanente: arranca a principios de año y después no para. Estamos con ganas, con el deseo de arrancar de nuevo. Tenemos un lindo comienzo de año, y estamos preparándonos de la mejor manera posible".

Bajo su extenso mandato, a Gallardo el único título que se le negó fue la Superliga. "La idea es apuntar a los ocho partidos de la Superliga. tratar de arrancar bien y tener la chance de pelear hasta el final. Creo que va a ser un campeonato que se va a definir en las últimas fechas. Hay muchos equipos peleando. Intentaremos llegar bien, aprovechar este pequeño momento que tenemos para trabajar. Pero estamos con muchas ilusiones, porque los jugadores van a venir bien. Bajamos una línea a fin de año, sabiendo que iba a ser corta la pretemporada. Por eso necesitábamos de la colaboración de los jugadores en las vacaciones".

A nivel personal, se lo consultó por el premio al mejor entrenador de América en 2019: "Más allá lo gratificante que son los premios, para mí lo principal es cuando se reconoce al equipo, como se lo viene haciendo. En el 2019 no hemos ganador la Copa, pero se reconoce a un equipo que viene desde hace un tiempo largo siendo consistente. No es normal tener la continuidad en nuestro continente. Suelen haber buenos momentos, pero cortos. Sostenerlo con el tiempo es difícil".

Por último, sobre la pretemporada destacó que "tal vez no sea lo habitual para nosotros este poco tiempo que vamos a tener de preparación. Por eso debemos ser muy precisos. Tenemos que prepararnos puntualmente para este inicio, que prácticamente nos tiene en competencia directa por el partido con Independiente.

Tenemos siete, ocho fechas. En este sprint final debemos estar muy aceitados. Lo que nosotros hacemos habitualmente de prepararnos para todo el semestre ahora cambia".

Cancelaron deuda por Pratto

River canceló la deuda con San Pablo, de Brasil, por el delantero Lucas Pratto y abonó 4.5 millones de euros que debía desde febrero 2018. En consecuencia, el equipo paulista dejó de lado el reclamo ante la FIFA por las dos cuotas impagas de 2 millones cada una, por un plus correspondiente a la obtención de la Copa Libertadores 2018 y por los intereses correspondientes.

La dirigencia encabezada por Rodolfo D"Onofrio utilizó parte del pase de Exequiel Palacios, a Bayer Leverkusen, de Alemania.

Pratto, de 31 años, se convirtió en un pilar fundamental durante la consagración de la Copa Libertadores 2018 contra Boca en la final, con sus dos goles. A su vez, el ex Tigre metió 22 goles y dio 18 asistencias en 90 partidos. Por su lado, Pratto comenzó con trabajos personales en las fiestas para llegar a punto a la pretemporada, ya que perdió terreno en el año pasado y no convierte desde el 30 de mayo del 2019.