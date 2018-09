Manda. Rafael Nadal está arriba en el historial contra Del Potro con 11 victorias por 5 caídas. En los últimos tres cruces que tuvieron por semifinales de un Grand Slam se impuso el español.





Luego de la batalla tenística de más de cuatro horas y media ante Dominc Thiem, el número uno del mundo, Rafael Nadal, se refirió a lo que viene en su camino en una semifinal del Us Open, el último Grand Slam de la temporada. "Va a ser difícil. Juan Martín (Del Potro) es un rival complicado en cualquier superficie, pero para mí será un gran desafío enfrentarlo en cancha dura y no en polvo de ladrillo como ocurrió la última vez en Roland Garros. Tengo claro que deberé llevar mi juego al máximo para contar con posibilidades de superarlo. Vengo mejorando en mi nivel y eso me brinda mucha confianza", subrayó el español, quien se topará con el argentino mañana, no antes de las 17 horas (por ESPN) en el estadio Arthur Ashe seguramente ante una multitud.



Respecto al día "extra" de descanso al ser dos las jornadas entre cuartos de final y el cruce buscando la definición, el zurdo destacó que "sin dudas es algo muy positivo para mí. De haber un solo día de descanso, no estaría a pleno para jugar ante Juan Martín. Es importante descansar física y mentalmente para lo que será un partido muy exigente en todo sentido". Nadal es el tenista que sigue en el torneo con más tiempo en cancha durante esta edición: 15 horas y 54 minutos.



Del Potro en ese sentido tiene una ventaja pues sólo tuvo que jugar más de dos horas y media en un encuentro justo en cuartos ante el local John Isner, siendo 3h25m lo disputado.

>>Pasó Kei

El japonés Kei Nishikori (foto) se metió ayer en semifinales del Us Open al vencer en cinco sets al croata Marin Cilic por 2-6, 6-4, 7-6 (5), 4-6 y 6-4, luego de cuatro horas y ocho minutos.



Se trató de la reedición de la final de este torneo en el 2014 y que en ese caso vio como vencedor a Cilic. El japonés se medirá ahora en semis al ganador entre el serbio Novak Djokovic y el australiano John Millan, que se enfrentaban al cierre de la edición en el Arthur Ashe.