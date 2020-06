El español Rafael Nadal, considerado el mejor tenista de la historia sobre polvo de ladrillo con su colección de 12 títulos en Roland Garros, no definió aún si participará del US Open programado para agosto próximo, cuando se reanude el circuito interrumpido desde marzo a raíz de la pandemia de coronavirus. Su tío y ex coach, Tony Nadal, dijo que a "Rafa" "no le convencen las medidas organizativas del torneo".