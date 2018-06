En el saludo final, es el momento en que el argentino estuvo más cerca del multicampeón español. El 1 del mundo jugó de manera brillante y lo apabulló.

El tandilense Juan Martín Del Potro no pudo contra el español Rafael Nadal, número uno del mundo, y perdió hoy por 6-4, 6-1 y 6-2, en una de las semifinales de Roland Garros, el Grand Slam sobre polvo de ladrillo.



Del Potro, ubicado en el sexto lugar del ranking mundial, estuvo lejos del nivel que mostró ayer en los cuartos de final contra el croata Marin Cilic (4) y no le hizo partido al campeón defensor, que alzó 10 veces el trofeo en París e irá por el undécimo mañana ante el austríaco Dominic Thiem (8), quien en la otra semifinal venció al italiano, sorpresa del torneo, Marco Cecchinato (72) por 7-5, 7-6 (12-10) y 6-1.



"Me voy contento más allá de haber perdido contra Nadal porque hice un torneo mejor de lo esperado", manifestó Del Potro, que desde el lunes será 4 del mundo.