Sin miedo. Rafa Nadal dijo que no le teme al retiro, pero aclaró que de momento no piensa colgar la raqueta.

El tenista español Rafael Nadal, actualmente número 2 del ranking mundial de la ATP, aseguró ayer no tener "ningún miedo" al momento de su retiro pero confió en que "no sea pronto", y dijo que no ve los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 "ni como meta ni como objetivo prioritario" en su carrera.



"No le tengo ningún miedo a la retirada. Será un cambio dentro de mi vida, pero no me veo ahora mismo en mi situación. Yo sabré, sentiré cuando llegue el momento. Ese momento no ha llegado y espero que no sea pronto", dijo en una entrevista con el canal #Vamos de Movistar.



Respecto a 2019, confió en que esta vez sí pueda hacer una buena preparación, lo que permitirá que su cuerpo resista un poco mejor y deseó poder estar "a nivel competitivo" en todas aquellas semanas que considera que son "importantes" para su carrera.