LA LLAVE. "Licha" López ya anotó su gol y celebra mirando al cielo. Boca aplicó su juego en el Nuevo Gasómetro y continúa dominando en el certamen. La victoria fue clave para sus aspiraciones de seguir dominando la Superliga.





Boca Juniors derrotó ayer por la tarde a San Lorenzo 2 a 0, por la séptima fecha de la Superliga Argentina de Fútbol, y recuperó la punta, tras el liderazgo momentáneo de Argentinos Juniors luego del triunfo del viernes por la noche ante Central Córdoba de Santiago del Estero. Lisandro López (44m.Pt) y el venezolano Jan Hurtado (47m.St) marcaron los goles del partido jugado en el estadio Pedro Bidegain de San Lorenzo y arbitrado por Mauro Vigliano.



El arquero Esteban Andrada estiró a 784 los minutos sin recibir goles en la Superliga (el último se lo hizo Luciano Pons para San Martín de Tucumán en el campeonato pasado), logró el récord de valla invicta en el inicio de un certamen con 630 minutos y suma 1.049 minutos entre los distintos torneos. En un intenso partido, al inicio Sebastián Villa se proyectó por derecha, forzó una infracción de Bruno Pittón, y el tiro libre que ejecutó Emanuel Reynoso exigió a Nicolás Navarro. San Lorenzo respondió con Lucas Menossi, que salió por el medio, se desmarcó y asistió a Adam Bareiro, que definió cerca del palo izquierdo de Esteban Andrada. Después Fernando Belluschi ejecutó un tiro libre al área, cabeceó el debutante Ramón Arias y la pelota pasó cerca del palo derecho de Boca.



El partido se hizo de ida y vuelta, con San Lorenzo con más llegadas, como un contragolpe de Belluschi que remató apenas elevado. El local estuvo bien por los costados los hermanos Romero, que junto a Belluschi manejan los ataques. En el visitante Villa por derecha fue el más peligroso y tuvo una buena chance Boca, con un tiro de esquina de MacAllister que le quedó a Nicolás Capaldo tras una serie de rebotes, y su definición exigida pegó en la base del palo izquierdo de Navarro. Sobre el cierre de la primera mitad otro tiro de esquina de MacAllister encontró a López, que de cabeza convirtió.



En el complemento Boca dominó, con Reynoso como el más punzante, mientras que San Lorenzo se basó en lo que pudiera realizar Óscar Romero para la igualdad, pero no llegó con claridad. Estuvo cerca del empate el local, con un zurdazo de Menossi desde afuera que pasó cerca. No obstante San Lorenzo no pudo vencer la férrea defensa de Boca, que tras convertir controló el desarrollo, se cerró y apostó a aprovechar algún contragolpe. Y en el descuento el ingresado Hurtado quedó mano a mano con Navarro y definió con facilidad. Boca sumó un triunfo más. De esos que valen doble por ser en un clásico, fuera de casa y porque sirvió para treparse de vuelta.

Regreso. El sanjuanino Emmanuel Mas jugó ante su ex equipo, con quien supo consagrarse en la Libertadores. El lateral izquierdo fue bien recibido en su ex club, no pasó así con Buffarini quien cosechó silbidos e insultos.

Buffarini no fue bienvenido

El regreso al Nuevo Gasómetro no fue del todo bueno para los ex futbolistas de San Lorenzo, Emmanuel Mas y Julio Buffarini. La presencia del sanjuanino pasó desapercibida para los hinchas que sí le hicieron saber su malestar al cordobés. Buffarini recibió una lluvia de silbidos apenas pisó el césped del Nuevo Gasómetro y después cuando Víctor Salazar estaba siendo atendido por los médicos y el lateral esperaba que el árbitro pitara la continuidad del partido, el Nuevo Gasómetro explotó con el "Buffarini botón, Buffarini botón...". El cordobés tuvo asperezas con los hinchas cuando tenía la chance de volver al equipo de Boedo, pero terminó inclinándose por el Xeneize. Y la cosa se puso un poco peor cuando tiró una rabona en La Bombonera contra el Cuervo, la temporada pasada, cuando el partido estaba liquidado.



Lisandro López, jugador de Boca, anotó uno de los goles ante el Ciclón. El futbolista es el novio de Micaela Tinelli, hija de Marcelo Tinelli. El humorista "Larry de Clay" fanático del Xeneize, le había advertido al dirigente de San Lorenzo que el futbolista le iba a marcar a su equipo, y ayer eso se cumplió.