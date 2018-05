Sergio "Chiquito" Romero es una fija en la Selección Argentina de fútbol que irá dentro de poco al Mundial de Rusia. Es uno de los más experimentados dentro del plantel que dirige Jorge Sampaoli. Claro que su falta de rodaje en su club enciende la duda acerca de si debe ser el arquero titular del elenco albiceleste en el Campeonato Mundial.



Por ese motivo, el arquero, de 31 años, debe aprovechar cada oportunidad que le conceda el técnico Mourinho en el arco del Manchester United de Inglaterra, donde desde hace tiempo viene siendo relegado al banco de suplentes. "Chiquito" quiere titularidad para demostrar que está a la altura de las circunstancias.



Así las cosas, Sergio Romero fue titular en el último partido del Manchester United en la Premier League y se lució con una increíble atajada que le valió la victoria a su equipo por 1 a 0 ante el Watford.



A los 43 minutos de la primera parte, el jugador formado en Racing protagonizó una gran tapada: un centro desde la izquierda cayó en medio del área y encontró al brasileño Richarlison en soledad; el delantero sacó un potente cabezazo cruzado, pero Romero reaccionó a tiempo y envió la pelota al córner.



Todo indica que el arquero integrará la lista definitiva de 23 nombres para la Copa del Mundo. Con dos Mundiales (2010 y 2014) en su espalda, Romero competiría con Franco Armani, de muy buen presente, por la titularidad en el equipo argentino.



Respaldo

Agustín Rossi, el arquero de Boca, respaldó a "Chiquito" Romero como arquero titular de la Selección Argentina y explicó por qué: "Cuando entrenás con los mejores del mundo, sacás ventaja. Quizá Romero y Caballero no disponen de la continuidad que esperan tener, pero tienen por delante arqueros que son de Selección y todos se merecen entrar al Mundial", sostuvo Rossi.



Sobre si Franco Armani es el mejor arquero del fútbol argentino, su colega de Boca opinó: "Puede ser, pero a mí me toca defender el arco de Boca y me fijo en eso".



Por su parte, Guillermo Sara, el arquero suplente de Boca, dejó a Armani directamente afuera de la lista. Dijo: "Romero es titular y después vienen Guzmán y Caballero. Incluso no está en la convocatoria, pero en lugar de Caballero hubiera llevado a Marchesín. Para mí, tendrían que haber ido los tres arqueros que estuvieron en las eliminatorias", aseguró. Consultado por Armani, aclaró que "está pasando por un gran momento, pero hay que tener cuidado con la convivencia y él se sumará a un grupo conformado hace tiempo".

¿Romero o Armani?

Opinión

Por Walter Cavalli

"Para mí, Romero tiene que arrancar de titular...", dicen unos. "Yo creo que Armani es el arquero desde el arranque...", opinan otros. Acá, en la Argentina, sobran los directores técnicos. En realidad no está mal que cada uno tenga -y exprese- su opinión. Lo que molesta es que si no coinciden con lo que piensan, ahí nomás está el "no saben nada", como tiran esos dueños de la verdad.



El técnico argentino dará este lunes la lista de los 23 que irán a Rusia. Por ahora hay cuatro arqueros. Los mencionados Armani y Romero, más Guzmán y Caballero. Romero parece tener un lugar asegurado por historia. Armani, por presente. Entre Guzmán y Caballero parece quedar la última pulseada. Ahora bien, ¿quién será titular ante Islandia en el primer partido? Eso queda en exclusiva elección de Sampaoli. Por algo es el técnico y trabajará con los arqueros varios días antes. El DT verá quién está mejor y a ese mandará.

>> El "Kun" Agüero trabajó con pelota

Agüero hizo fútbol por primera vez desde que sufrió la lesión en la rodilla izquierda. Sampaoli lo paró como único punta, en una práctica en la que se probaron dos sistemas. La puesta a punto física de Sergio Agüero da buenas señales de cara al inicio de la Copa del Mundo. Ayer, el delantero del Manchester City trabajó a la par de sus compañeros e hizo fútbol por primera vez desde que sufrió la lesión en la rodilla izquierda.



Es importante recordar que el "Kun" se había sometido a una artroscopía en esa zona el 17 de abril, lo que ayudó mucho a su evolución. Su último partido oficial había sido en los cuartos de final la Champions League, ante Liverpool.



Durante la práctica en Ezeiza, el delantero se paró como único punta. Mantuvo ese lugar durante la prueba del 4-4-1-1 y el 4-2-3-1, los dos sistemas que el técnico tiene en mente para Rusia.



