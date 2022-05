Su abuelo Carlos falleció hace cinco años. En ese momento se le vino el mundo abajo, pero claro, quedó su abuela Sara y cuando todo parecía derrumbarse fue ella quien lo levantó y lo motivó para que siguiera luchando por sus sueños en el fútbol. Se trata de Nahuel Tejada, el volante creativo que tiene San Martín y al que todos apuestan como una de las grandes promesas que ya son una realidad.

El pibe de la categoría 2003, cumplió los 19 años hace unos meses y lleva toda una vida en el club de Concepción. Nacido y criado en el barrio Laprida en Chimbas, Nahuel se crió con sus abuelos. Su mamá emigró a Buenos Aires para buscar un trabajo y se instaló allí. Su papá Carlos, como llama a su abuelo, lo empezó a llevar a la escuelita de fútbol de San Martín cuando tenía 8 años. "San Martín es todo para mí. El club que me formó como futbolista y como persona y el club del cual soy hincha", expresa el futbolista que no logró terminar la Escuela Secundaria porque apostó todo al fútbol: "Me tiene que ir bien en esto que amo y voy a luchar por eso", dice.

"Siento que estoy en un buen momento pero tengo más para dar"

Debutó en Primera muy chico y con apenas 17 años firmó su primer contrato como futbolista profesional en el club de Concepción. "Recuerdo ese día como si fuese ayer, lo primero que hice fue contarle a mi abuela y nos pusimos a llorar. Fue un alegría inmensa para toda la familia", comenta recordando uno de los hechos que lo marcarán a fuego en su carrera. Otro hecho trascendental se dio en mayo del año pasado cuando Paulo Ferrari lo convocó para concentrar para el partido ante Almagro en Buenos Aires. "Ese fue otro día para emocionarse y agradecerle a mi papá", comenta refiriéndose otra vez a su abuelo Carlos.

Esa emoción lo invadió nuevamente hace poco, cuando Raúl Antuña lo hizo debutar ante Gimnasia de Jujuy entrando desde el banco de suplentes justo el día de su cumpleaños. "Fue un premio para que festeje de otra forma", dijo el "Purruco" en esa ocasión. Para Nahuel significó mucho pero lo incentiva seguir trabajando para que el ansiado debut de titular llegue. Sabe que va encaminado a eso, lo demuestra en cada práctica con el plantel profesional del Verdinegro.

Tejada en su debut ante Gimnasia de Jujuy, le tocó reemplazar a Penco y cumplió.

Humilde y de palabras justas, Tejada dice que de cada técnico y de cada plantel tiene como premisa "escuchar y aprender". "Me entreno toda la semana con el plantel mayor y siempre trato de escuchar a mis compañeros y al técnico y aprender lo máximo", expresa y agrega: "Creo que voy en buen camino". Cuando no es convocado por Antuña para la Primera Nacional, el volante creativa baja los días viernes para entrenarse con la Primera Local, en donde viene teniendo grandes actuaciones, incluso marcó uno de los goles en el triunfo ante Desamparados.

"Estoy en un buen momento pero siento que tengo más para dar", sostiene con firmeza Nahuel quien hace un año está de novio con Brisa. ¿Sus sueños? Él mismo lo manifiesta: "Mi sueño ahora es jugar y afianzarme en mi puesto. Sueño con jugar en Primera con San Martín. Sería un lindo homenaje a mi abuelo que está en el cielo y a mi abuela que ahora ya no me puede ir ver porque está enferma", expresa y explica que Sara sufre de problemas del corazón que ya le imposibilitan ir a la cancha a ver al regalón.