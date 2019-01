Amable. Nairo provoca en la muchedumbre un griterío desenfrenado.



Es ídolo en su país y su llegada a San Juan provocó un arribo masivo de colombianos. Nairo Quintana, emblema del Movistar, provoca también un griterío masivo por el lugar donde pasa pero él no hace oídos sordos. Se frena, se acerca al público y se toma una y mil fotos. Es estrella y él lo sabe. Está lejos de aquel Nairo que en el Tour de San Luis requería de la compañía de varios guardias de seguridad. Aquí en San Juan se muestra como uno más dentro y fuera del pelotón y eso agiganta su figura mucho más en la hinchada sanjuanina.

Complicado. Víctor Arroyo tuvo una primera etapa con distintos contratiempos, pese a lo cual pudo finalizarla.

> Arroyo pudo terminar

Si bien terminó con una sonrisa porque culminó en el grupo de cabeza del pelotón, el sanjuanino Victor Arroyo, representando a la Selección Argentina, sufrió demasiado la primera etapa. Entró entre los fugados apenas comenzada la etapa y cuando la diferencia era de casi 4 minutos, pinchó saliendo de Caucete y ahí comenzaron los problemas. Es que el auxilio neutro no contaba con ruedas que anduvieran en su bici y lo que debería ser un trámite que no suele superar los 10 segundos terminó costándole casi dos minutos hasta que pudo encontrar una rueda para su bici, lógicamente fue difícil alcanzar a sus compañeros de fuga. Para colmo en el regreso volvió a pinchar y la historia pintaba para ser similar, había perdido mucho tiempo pero apareció Marcos Jacamo quien le pasó una rueda y pudo completar. "La suerte no acompañó hoy (por ayer) pero pude terminar, hay que olvidar la bronca rápido, gracias a Dios no perdí tiempo, voy a ir por más", adelantó el sanjuanino.