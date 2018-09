El escalador colombiano admitió que "las críticas le duelen menos que las piernas", tras ser derrotado en los Lagos de Covadonga.

El ciclista colombiano Nairo Quintana (Movistar Team) recordó que tanto él como Alejandro Valverde están afrontando la Vuelta a España tras competir "en un Tour de Francia muy duro", al contrario que Simon Yates (Mitchelton-Scott) y Miguel Ángel López (Astana), sus dos rivales más directos, y también dejó claro que le duelen "menos las críticas que las piernas" por su actuación en estos días, sobre todo en la ascensión de anteayer a Los Lagos de Covadonga.



"Me duelen las piernas y me duelen menos las críticas. No soy el -Todopoderoso- y cuando no hay más fuerzas, no hay más. Estoy bien, solo que no estoy superior a los demás. Cuando se tiene con qué, se ataca", aseveró Quintana ayer durante el segundo día de descanso de la ronda.



"Nosotros venimos de hacer un Tour muy duro, mientras que los otros rivales han podido prepararse con muy buena forma después de hacer el Giro y tanto Yates como López con un gran papel. Lo importante es que estamos en la pelea", indicó.