Conferencia de prensa. Es lo que le pidió el uruguayo Nández al presidente de Boca Angelici para explicarle a los hinchas porqué quiere irse.





Desde hace bastante, lo sabían el presidente Daniel Angelici, el director deportivo Nicolás Burdisso y el técnico Gustavo Alfaro. El uruguayo Nahitan Nández les fue diciendo uno a uno a los principales conductores de Boca que había tomado la decisión de irse al fútbol italiano.



Era algo que ya manejaban los medios capitalinos. Estaba tan claro que el propio jugador lo fue confirmando a la prensa especializada. Tan decidido está el uruguayo de dejar el club para jugar en el equipo italiano Cagliari (de primera división) que le ofreció al presidente Angelici salir a decirlo en una conferencia de prensa.



El golpe para todo Boca fue duro, porque Nández parecía ser el referente que tanto hinchas como dirigentes querían como bandera para encarar el 2019, luego de la derrota en la final de la Copa Libertadores en manos de su gran enemigo, River Plate. El club hizo todo lo posible para retenerlo y le ofreció una mejora considerable del contrato, pero nada hizo cambiar la decisión del charrúa.

En Boca le ofrecieron a Nández mejorar el contrato y su cláusula de rescisión.



"Nández me planteó que se quiere ir ahora, que la oportunidad la tiene ahora. Yo lo traté de convencer y de decirle que el mejor mercado para reemplazarlo es el de mitad de año. Fue el único que me vino a hablar", contó Angelici en radio Continental. Y agregó: "Él me ofreció hacer una conferencia explicando la situación pero le dije que no hacía falta. Le dije que si la propuesta era buena lo íbamos a transferir. Lo que no aceptamos es la forma de pago, si no la cambian no se va".



Esa forma de pago ofrecida por el Cagliari, según el propio presidente xeneize, es "ridícula" y la primera cuota no llega siquiera a cubrir los impuestos de la operación. "Tiene que cambiar la propuesta, no la puedo aprobar financieramente", completó el titular xeneize.



Fuente: Diario Olé.