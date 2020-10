Napoli no se presentó este domingo frente a Juventus en Turín, en un choque que la organización de la liga italiana había decidido mantener en pie pese a la aparición de dos casos positivios en COVID-19 entre los jugadores del equipo visitante: Piotr Zielinski y Elijf Elmas.

Así el equipo napolitano, que aseguró que no obtuvo la autorización de las autoridades sanitarias locales para hacer el desplazamiento, perdería el partido por 3 a 0, en virtud de las reglas adoptadas esta semana por las instancias deportivas.

El exequipo de Diego Maradona es el primero en no presentarse a un cotejo mantenido, en época de coronavirus, en los cinco grandes campeonatos europeos. Hubo un caso de un equipo que no acudió a un partido de las rondas preliminares de la Liga de Campeones: el club kosovar Drita no pudo disputar su encuentro, por lo que perdió contra Linfield (Irlanda del Norte).

Los jugadores de la Juve, que prepararon el partido como si nada pasara, llegaron al estadio aproximadamente una hora antes de su inicio, según las imágenes difundidas por el club en Twitter.

Según la liga italiana, el protocolo existente para los partidos de Serie A en el contexto de la pandemia de coronavirus habría debido permitir a Napoli poder jugar pese a dos casos positivos.

En un correo enviado a los organizadores, publicado por la Gazzetta dello sport, el presidente napolitano Aurelio de Laurentiis aseguró que, pese al protocolo federal, su club no tuvo la autorización de dejar Nápoles por parte de las autoridades sanitarias locales. Pese a que pidieron el aplazamiento del encuentro, esto no fue aprobado.

Juventus justificó su decisión de presentarse a “jugar”

Andrea Agnelli, presidente de la Vecchia Signora, subrayó este domingo que su club respetó unas “reglas claras” y reconoció que la máxima autoridad de Napoli, Aurelio De Laurentiis, le envió un mensaje para pedirle el aplazamiento del partido.

“Intercambiamos unos mensajes. Él me escribió, yo le dije que el Juventus respeta las reglas vigentes. Él quería aplazar el partido, una petición que puede ser legítima. Pero en todas las industrias hay reglas y hay que respetarlas”, afirmó Agnelli en declaraciones a Sky Sport.

“Los protocolos son muy claros en las situaciones que estamos viviendo y era previsible que esto pasaría, que hubiera un caso de positivo en el plantel. En este caso se aplica el protocolo de la FIGC (Federación Italiana de Fútbol), que se refiere a unas medidas del Comité Técnico Científico”, insistió Agnelli, que al ser consultado sobre si le hubiese gustado jugar el encuentro, concluyó: “Prefiero ganar en el campo siempre”.