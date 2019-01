El Nico está fuerte. Nicolás Naranjo venció a Gerardo Tivani de Pocito y Mauricio Muller del SEP y festejó eufórico la victoria en pleno corazón de Media Agua. El oriundo de La Bebida es el actual campeón y defenderá con uñas y dientes la casaca de líder que lo hace entusiasmar con volver a festejar en este Giro.

No estaba en los planes de ninguno de los equipos un cierre de etapa así, pero pasó. Y el más beneficiado fue él: Nicolás Naranjo. El ciclista de la Agrupación Virgen de Fátima se quedó con la primera etapa del XVII Giro del Sol "Copa DIARIO DE CUYO" que tuvo lugar en Sarmiento tras 113 kilómetros de extensión. El triunfo fue negocio para el piquetero porque pasó a liderar la General y porque definió en un grupo de casi 30 ciclistas que llegó a la meta con una diferencia sobre el pelotón de 1m38s.



La etapa partió desde Media Agua rumbo a Cochagual. En esos primeros kilómetros hubo quienes tuvieron sus minutos de fama como el experimentado Juani Curuchet quien con la camiseta del Shania viajó durante unos 10 kilómetros a punta de carrera. El marplatense sumó en una pasada especial en el Club Huarpes y ya retornando a Media Agua fue alcanzado por el pelotón que en ese momento era manejado por el SEP, hasta ese momento con el líder Darío Álvarez. Ya comenzando la larga recta en ascenso rumbo a Los Berros quedaron 16 ciclistas entre los que se encontraban Dotti, García, Muller e Ibarra por el SEP, Rosas y Darío Díaz por Mardan, Daniel Díaz y Lucero por Pocito, Escuela y Naranjo de la Agrupación, Molina y López del Shania, Catta y Ramos de Arbol Verde, Páez de Rawson y Gil Maidana del SAT. Un grupo repleto de candidatos que se rompió cuando se iban a buscar la meta de montaña y solo cinco quedaron al frente: Escuela ganó la meta, superando a López, Ibarra, Díaz y Lucero. Ya en Los Berros, todo el pueblo que salió a la calle para recibir al Giro fue testigo del acople del pelotón.



Ya a mitad de carrera en pleno descenso Pablo Ponce del Team Difunta Correa y Franco Barboza de Jácamo emprendieron su viaje en solitario y llegaron así a la capital sarmientina. Fue ahí donde los piqueteros comenzaron con su estrategia quizás impensada pero que dio resultados. Porque en el giro que dieron nuevamente por Cochagual se cortaron 28 ciclistas en donde no lograron quedar los habituales candidatos. Por la Agrupación quedaron Naranjo, Adrián Richeze, Nicolás Tivani y Oscar Gómez, por el SEP solo entró Muller y Toloza, por Mardan Contreras, González y Monte y por Pocito Dani Díaz, Gerardo Tivani y Reyes. Atrás el grupo mayoritario no logró darles alcance y Naranjo terminó festejando ante un pelotón que recién arribó a 1m38s. Una diferencia que a priori parece ser inalcanzable para el resto que deberá trabajar mucho hoy en la Difunta para intentar acortar esa ventaja sabiendo que toda queda mucho Giro por delante.