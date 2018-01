Luego de coronarse como rey absoluto del Giro del Sol, Nicolás Naranjo se mostró emocionado y agradecido a su grupo de trabajo por haber obtenido la competencia.

"Es una carrera que el año pasado me la propuse como objetivo y un pinchazo me privó de estar peleando. Estoy contento de volver a darle un triunfo a la Agrupación. Por suerte me pude quedar con la bonificada y eso me dio mucha confianza, me concentré lo mas que pude. Sabía que mucha gente trabajó atrás mío y no podía fallar", dijo en declaraciones a Radio Sarmiento.

"Se gana dejando todo . Es estupendo empezar el año así. No sabía cómo me iban a responder las piernas, más teniendo en cuenta el nivel de los ciclistas", concluyó el pedalero de Rivadavia.