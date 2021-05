Es la bomba que estalló en las últimas horas y que sacudió el mercado de pases en el ciclismo sanjuanino. Nicolás Naranjo dejó el equipo de la Agrupación Virgen de Fátima y correrá en Transportes Puertas de Cuyo. Sí, después de seis años siendo uno de los baluartes de los "piqueteros", uno de los ciclistas más ganadores de la última década decidió cruzar de vereda.

"Estaba con muchas ganas de cambiar de aire. Hace tres años que Puertas de Cuyo mostraba interés por mí. Este año me decidí y correré para Puertas esta próxima temporada. Estoy muy feliz", expresó ayer por la tarde el oriundo de La Bebida mientras se recupera de coronavirus.

Naranjo llegó a la Agrupación en la temporada 2015 después de vestir las camisetas de Palmar del Lago, Centro Empleados de Comercio y la Municipalidad de Rawson, donde era una de las piezas fundamentales junto a Emanuel Saldaño. Precisamente su llegada se dio luego de la muerte del "Chino". Con los "piqueteros", él mismo dice que encontró la madurez profesional que todo ciclista siempre busca. "Pasé muy lindos años en la Agrupación y el balance es muy positivo porque si bien con la Municipalidad de Rawson ya había ganado, en la Agrupación es donde pude tener continuidad y siento que maduré. Coincidir con los hermanos Richeze ayudó mucho porque me marcaron a futuro, me empecé a entrenar con Roberto Richeze y eso fue de mucha ayuda para mi crecimiento. Me voy bien, muy agradecido con Carlos Gómez por la confianza que me brindó todos estos años", comentó.

El equipo de los "transportistas", propiedad de Mario González, ya no contará con su jefe de filas Laureano Rosas (ver aparte) y ese lugar ocupará Naranjo: "Con Mario tenemos en claro que el objetivo es ser el sprinter del equipo, por eso le apunto a llegar bien a los meses de enero y febrero pensando que la Vuelta a San Juan y el Giro del Sol puedan realizarse. Llegar con esa presión será un lindo desafío y una enorme motivación, sé que tengo que hacer las cosas bien y tengo mucha fe que así será".

Mientras espera el alta médica de covid que recién se dará el fin de semana, Naranjo se ilusiona con retomar su preparación. Si bien estaba preseleccionado por la Selección con miras al Campeonato Panamericano de pista a realizarse en Perú, entre el 23 y el 29 de junio, Naranjo se ilusiona pero no se anima a asumir de lleno ese compromiso. Es que el ciclista pronto será papá de Constanza y su esposa Gisel tiene fecha de parto para los primeros días de julio. "Es mi sueño estar en un Panamericano pero el parto se puede adelantar, estoy en ese dilema", afirmó quien llegará a la próxima temporada debutando como papá, con nueva camiseta y grandes objetivos.

OTRO IMPACTO

Laureano, no va más

Luego de correr dos temporadas con Puertas de Cuyo, Rosas dijo adiós.

Apenas conocida la llegada de Nicolás Naranjo a Puertas de Cuyo también se conoció que Laureano Rosas dejó el equipo de los transportistas a donde llegó para disputar la temporada 2019. El bonaerense le confirmó a DIARIO DE CUYO que buscará nuevos aires aunque por el momento lo toma con total tranquilidad. De esta manera, el oriundo de Las Flores, Buenos Aires y quien ganó tres ediciones de la Vuelta a San Juan, dejó el equipo de Mario González y según expresó ayer, no tiene definido dónde continuará su carrera.

Puertas, además de la llegada de Naranjo, también sumaría como refuerzos a Leandro Velárdez, quien también dejó la Agrupación Virgen de Fátima, y Leonardo Rodríguez, de gran temporada en la Municipalidad de Rawson. Velárdez también se recupera de covid junto con Naranjo, por eso la idea del equipo tricolor sería presentarlos en sociedad una vez que hayan obtenido el alta médica.

En tanto que Nicolás Tivani se mantiene firme en la Agrupación y hace una semana se anunciaron como refuerzos a Franco Vecchi y Maximiliano Navarrete.