No es sencillo seguir en carrera cuando las chances de victoria final son mínimas. Tras lamerse las heridas de no haber podido colocar ningún hombre en la fuga buena, lo que los obligó a correr de atrás durante la mayor parte de la etapa de apertura, poniéndole el pecho a las mariposas en soledad porque todos sus rivales tenían ciclistas arriba y se dedicaron a ver como el escuadrón piquetero se desvivía por cerrar ese hueco que los municipales pocitanos y rawsinos (entre ambos metieron diez hombres) y en menor medida el SEP y Mardan habían abierto.



Sabiendo que había más chances de morir que de matar, salieron a correr ayer por la tarde los integrantes de la Agrupación Virgen de Fátima. La sub-etapa otorgó premios en efectivo para los tres primeros y dos bonificaciones intermedias que sirvieron de motivación extra. El primer esfuerzo, en Tamberías, fue para Gerardo Tivani que superó a Laureano Rosas.



Cuando cruzaron el puente sobre el Río Los Patos buscando Sorocayense, comenzó el "hara kiri" piquetero. Salieron en grupos de tres, quemaron sus piernas tratando de abrir brechas, pero no pudieron porque atrás venían los pocitanos con el líder. Los intentos nunca llegaron a pasar los 15 segundos de luz. Así transcurrieron los 60 kilómetros. Se llegó al final en embalaje masivo y allí fue Nicolás Naranjo quien se sacó las ganas venciendo a Kevin Castro (Municipalidad de Rawson) y Gerardo Tivani que embaló aún sin necesitarlo.