Luego de que Daniel Angelici disparara con munición pesada contra Juan Román Riquelme, Navarro Montoya salió en defensa del ex 10 xeneize. "Si hay algo a lo que hay que respetar en las instituciones, es a los ídolos. No importa si está acompañándote en tu propuesta o en otro lugar. Los ídolos son eternos, para siempre y son los que han hecho grandes a los clubes. Mas allá de la opinión y la participación en algún espectro político, se debe tener respeto", dijo en declaraciones a la prensa.

De todas maneras, el Mono aclaró que se lleva muy bien con los tres candidatos que se presentarán el domingo como candidatos a presidente del club de La Ribera. "El que gane será el que designe el camino no sólo en el fútbol, sino en las demás actividades. Los futbolistas que están involucrados en las tres listas que se presentan, siempre tienen las mejores intenciones. Con todos tengo una relación de afecto y carriño. Con Román me une una relación de mucho cariño y respeto, porque cuando yo era capitán él comenzaba en el club. Lo aprecio y le deseo lo mejor, como a todos", concluyó.

Angelici había dicho que Riquelme "es un mitómano que dividió al vestuario y a la dirigencia”.

Por su parte, Diego Cagna no se mostró muy afectado por la situación electoral de Boca. "No me interesa mucho, que gane el mejor, que ojalá ayude al club para que esté bien", manifestó. En cuanto al ingreso de Riquelme en la lista de la oposición, señaló que seguramente "se va a meter más en el fútbol. Tiene sapiencia como para poder ayudar al club".