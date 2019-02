Nicolás Tivani recibe el saludo de su madre, Estela Pérez, quien cuando abrazó a su hijo no pudo contener las lágrimas y lloraron de emoción.



Después de levantar el brazo derecho cuando estuvo seguro de su victoria, recibió el cálido cariño de la gente que bajó de las gradas y explotó. Se apoyó sobre el manillar y no pudo contener sus lágrimas. Nicolás Tivani, quien estaba muy ilusionado de continuar su campaña profesional en Europa luego de correr tres pruebas, en las que no desentonó, como "stagieri" en el UAE Emirates, consiguió dar un campanazo para que los representantes no se olviden de él. Ganó la sexta etapa de la Vuelta a San Juan y lo hizo de manera heroica. Lo suyo fue titánico para consolidar la escapada junto a Zamora, Díaz y Quintan y fantástico para definir en la llegada.

"Estoy muy feliz, necesitaba una victoria así", comenzó diciendo quien contó que se le ponía la "piel de gallina" al sentir el apoyo de la gente. "El ingreso al autódromo fue espectacular, nunca imagine una ovación como la que recibimos los tres" y coincidió con Daniel Díaz que ya desde la calle Sarmiento y, fundamentalmente en la Ruta 40, había un cordón humano. "Lo que dice Dani (por el salteño) es verdad: parecía las grandes carreras de Europa donde la gente te hace el callejón".

Consultado por una periodista italiana sobre sus expectativas de retornar a algún equipo profesional, Nico fue muy sincero. "Creo que hice las cosas bien y esperé con muchas ganas dar el salto. Soy de aquellos que piensan que Dios sabe por qué son así las cosas, pero sí, tengo la esperanza de poder volver a correr allí", admitió. Finalmente tuvo palabras de elogio par sus dos compañeros de fuga y para la gente de la Agrupación. "Confiaron en mí y esta es mi manera de agradecerles", afirmó.

Juan Curuchet se emocionó

Una olímpica felicitación

El trió que acaparó aliento y afecto popular fue saludado por Juan Curuchet, quien les agradeció haberle regalado esta alegría.

Como todos los aficionados argentinos al ciclismo, especialmente los sanjuaninos, tenían sus pechos inflados por la emoción. "Lo que estos muchachos hicieron le viene muy bien a la Vuelta y al ciclismo argentino. No es sencillo hacer lo que lograron, armar una fuga y mantenerla es muy meritorio", contó Juan Curuchet. El campeón olímpico los abrazó y les instó a seguir dando espectáculo.

"Estas son las carreras del gusto europeo, cuando se arma una fuga y logran llegar. No creo que los haya ayudado el clima, porque en todo caso favoreció a todos por igual, sí estoy convencido que demostraron estar muy bien preparados y tuvieron una valentía enorme para jugarse en una fuga tan larga", agregó. Cuando se le consultó sobre las chances de Tivani de volver a Europa, no dudó. "Tiene que perseverar, esto que hizo hoy (por ayer) lo han visto todos los representantes de equipos por televisión, creo que tendrá su oportunidad".