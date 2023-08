Pasó la tormenta en Concepción y el entrenador de San Martín, César Monasterio, valoró el significado y la forma en la que se cortó la racha adversa. 'Necesitábamos algo así. Creo que no merecimos caer en los tres partidos que perdimos. Ni con Almirante ni con Estudiantes fuimos superados en el juego, tal vez contra Defensores hicimos un flojísimo segundo tiempo. Pero claro necesitábamos ganarlo, por el grupo, por la gente. Porque el plantel demostró la personalidad para jugarlo. Fuimos mucho más en el primer tiempo y creo que ahí debimos sacar la ventaja. En el complemento, ellos cambiaron y se complicó pero tuvimos esa actitud que se necesita siempre como para no dejarlo escapar'.

Ya metido en lo que se viene y en lo que vivió el equipo, Monasterio fue más que claro: 'Estos altibajos son propios de cualquier equipo pero insisto en que no debimos sufrir esa serie negativa. No lo merecimos. Pero ahora se cortó, pudimos recuperar terreno y volver a meternos en la parte alta, sabiendo que de acá al final será partido a partido. Se vienen 10 días para poder trabajar más tranquilos, para recuperar físicamente a todos y poder encarar el tramo final bien parados. San Martín se ganó el respeto en la categoría y eso reconforta. He tenido el placer de recibir opiniones de colegas que han remarcado la propuesta que tenemos y eso sirve'.

RESULTADOS

En la jornada 28, el domingo Guillermo Brown de Madryn goleó 3-0 a San Martín de Tucumán, mientras que Defensores Unidos empató sin goles con Nueva Chicago. Hoy, la fecha se completará con los partidos Flandria-Estudiantes de Río Cuarto, Agropecuario-Temperley y Gimnasia (M)-Alte Brown.