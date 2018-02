Último registro. El colombiano Humberto Osorio busca penetrar la defensa de Boca ante la marca de Rolando Schiavi y Emiliano Albín. Fue el 30 de septiembre de 2012, el partido terminó 1-1 y fue el último cruce en la Bombonera

La última vez que San Martín visitó a Boca fue el 30 de septiembre de 2012 cuando igualó 1-1 y ese fue justamente el mejor resultado que obtuvo en la Bombonera, dado que en las dos anteriores perdió por la mínima diferencia. Pasaron 5 años y medio y el próximo domingo, a las 21.30, volverán a medirse con el Verdinegro buscando dar el batacazo, quebrar las estadísticas y hacer historia como alguna vez lo logró en el Monumental ante River o en el Nuevo Gasómetro frente a San Lorenzo.



La primera vez que San Martín y Boca se enfrentaron en el fútbol moderno de Primera División fue el 19 de agosto de 2007 por la 3ra fecha del Apertura 2007/2008. Ese día fue histórico para los hinchas del verdinegro porque coparon la tercera bandeja del estadio. El partido lo ganó el Xeneize por 1-0 con gol de Pablo Ledesma.



El siguiente juego en la Bombonera fue por el Torneo Apertura 2011/2012, en esa 6ta fecha el resultado de repitió y Boca festejó con el solitario tanto del volante Walter Erviti.



Mientras que el último choque en el mítico estadio, fue el ya mencionado 30 de septiembre. Ese domingo de primavera registró el primer y único punto que obtuvo, con un equipo que orientaba Gabriel Perrone, al igualar 1-1. Incluso San Martín empezó ganando con el penal convertido por Mauro Bogado, mientras que Rolando Schiavi lo empató.



No obstante, en total Verdinegros y Xeneizes de enfrentaron entre juegos de local y visitante 9 veces, con 6 victorias de Boca, 2 empates y 1 triunfo San Martín, que fue el inolvidable 6-1 en el Hilario Sánchez.



Cronológicamente en San Juan, por el torneo de Primera División, los resultados que se registraron fueron: Apertura 2007-2008 ganó Boca 1-0, Apertura 2011/2012 victoria Xeneize por 1-0, Torneo Inicial 2012/2013 se registró el primer empate: fue 1-1.



La seguidilla de encuentros, siempre en suelo sanjuanino, continuó en 2015 con la igualdad 1-1. Luego, por el torneo 2016 San Martín cayó 1-0, y el último se dio en marzo del año pasado con victoria 2-1 de Boca en el estadio Del Bicentenario.



Para el partido del próximo domingo ambos llegarán con realidades diferentes. Porque mientras Boca es el sólido puntero de la Superliga y en lo que va del año sumó en todos los partidos, para San Martín el 2018 no largó de la manera esperada y todavía no registra victorias.



Y si bien el presente es un factor determinante en la previa, dentro de la cancha el equipo de Pipo Gorosito irá por ese primer triunfo en la Bombonera porque tiene nombres, sistema, juego y argumentos para hacerlo.

El enmascarado Vega



Leandro Vega entrenó ayer con una máscara en su rostro (foto) tras el golpe en el maxilar izquierdo que recibió en el juego ante Tigre y que lo dejó afuera de los dos últimos partidos. El marcador central podría regresar al equipo dependiendo de la evolución de su lesión y de cómo se siente con la protección en su rostro.



Además ayer se conoció que Diega Abal será el árbitro para el domingo ante Boca.