Festejo leproso. Newell"s, aquejado por las lesiones, venció al conjunto de Ledesma.

Newell"s Old Boys venció a Tigre 2 a 1 amparado en la contundencia que tuvo durante el primer tiempo de un encuentro por la 21ra fecha de la Superliga jugado en el Estadio Coloso Bielsa del Parque Independencia. Héctor Fértoli y el portugués Luis Leal a los 30 y 43 minutos de juego hicieron la diferencia para Newell"s, que supo reponerse de la dura lesión sufrida por Brian Sarmiento (fractura de tobillo izquierdo) en el inicio del juego. Tigre llegó al descuento con un gol en contra de José San Román, que no le alcanzó para evitar la novena derrota en la temporada, tercera en el ciclo del "Lobo" Cristian Ledesma.



Newell"s y Tigre protagonizaron un primer tiempo extraño porque la visita dispuso de cinco llegadas claras, que no pudo capitalizar por yerros en la definición y tres salvadas del arquero Nelson Ibáñez, que debió reemplazar al titular Luciano Pocrjnic, quien se resintió de un desgarro en la entrada en calor. Newell"s comenzó mal por la lesión de Sarmiento a los 5 minutos cuando Diego Sosa le pisó el pie izquierdo. Y como las malas suelen venir acompañadas, a los 16 el defensor local Bruno Bianchi se resintió de un desgarro en el isquiotibial izquierdo.



Newell"s concretó dos de sus tres llegadas: a los 29 cuando Fértoli la punteó y la clavó abajo, junto al poste derecho, y a los 43m. Luna la perdió en el ataque con Calegari y Rodríguez la clavó de derecha alto, en el medio del arco, para liquidar el primer tiempo. El complemento mostró la mejoría en el juego de ambos, en el que Tigre descontó a los 12 con un gol en contra de San Román.

Sarmiento, fracturado

Brian Sarmiento sufrió la fractura del tobillo izquierdo. Sarmiento disputó una pelota por la derecha del ataque a los cinco minutos de juego y sufrió un pisotón accidental en el pie izquierdo por parte del lateral izquierdo de Tigre, Diego Sosa, a raíz del cual quedó tendido con muestras de mucho dolor. Los médicos de Newell"s y Tigre participaron de los primeros auxilios ante la gravedad de la lesión, le colocaron una férula en la pierna y lo sacaron en camilla.



El cuerpo médico de Newell"s no confirmó aún el diagnóstico de la lesión, a la espera de estudios de imágenes que lo confirmen, pero anticiparon que se trataría de una fractura de tobillo.