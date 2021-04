Newell"s Old Boys no pudo ganar a lo largo de sus siete presentaciones en Brasil, pero al menos anoche rescató un empate sin goles en su visita a Goianense, por la primera fecha de la Zona F de la Copa Sudamericana, que quizá puede resultarle valioso al final de esta fase de grupos inédita en este certamen y que se completará en cinco semanas.



Newell"s no jugó bien. Priorizó mantener la organización táctica. Ante un rival permeable, pero al que no exigió ni tampoco trató de someter desde el juego. Sólo inquietar con alguna incursión aislada. Y en ese contexto el resultado lo comenzó a sostener Alan Aguerre en el complemento con algunas tapadas claves. Tampoco es que Atlético Goianiense fue una tromba. Porque mostró ser un rival austero.



El partido podría haberse extendido por muchos minutos más pero nada hubiese modificado el resultado porque ambos equipos chocaban contra sus propias limitaciones y las que les presentaban. Y el 0 a 0 fue la lógica conclusión de un pragmático Newell"s que repitió formas y recursos. A los pocos minutos se pudo establecer el primer diagnóstico. Goianiense no era un adversario de los más complejos.

Talleres afina detalles para el debut copero

El director técnico de Talleres de Córdoba, Alexander Medina, comenzó a definir el equipo que presentará mañana cuando reciba, desde las 16, a Emelec de Ecuador por la primera fecha del Grupo G de la Copa Sudamericana, y se espera una formación similar a la que goleó el viernes pasado a Unión. El único cambio que se daría casi con seguridad es el de Guido Herrera por Marcos Díaz en el arco, ya que el DT Medina elige darle la posibilidad un partido a cada arquero, y fue el ex Boca el que actuó ante el "Tatengue".