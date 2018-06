El entrenador brasileño Tite no puso a Neymar entre los futbolistas titulares para jugar contra Croacia, el domingo, aunque se cree que la estrella ingresará en el segundo tiempo.



Neymar no jugó un minuto desde su lesión a finales de febrero en el PSG francés producto de una fractura del quinto metatarsiano del pie derecho. Y Tite no quiere apurar su regreso pese a la inminencia del Mundial de Rusia.



El técnico durante la práctica de ayer, en el centro deportivo del Tottenham en Inglaterra, paró un equipo sin su estrella para el amistoso del domingo próximo, a las 11.00 (de Argentina), ante Croacia en Liverpool.



El testeo de Tite fue así: Alisson; Danilo, Thiago Silva, Miranda y Marcelo; Casemiro; Fernandinho, Paulinho, Coutinho y Willian; Gabriel Jesus.



De todas maneras, la prensa brasileña da por hecho que Ney ingresará en el segundo tiempo. El domingo se cumplen tres meses desde la cirugía al delantero del PSG.