Afuera. El Apache no estará ante Huracán.

Carlos Tevez no estará disponible para el choque de hoy pese a que no presenta ninguna molestia física y la determinación la tomó Guillermo Barros Schelotto por motivos tácticos. Desde el cuerpo técnico indicaron que la intención es cuidar al delantero de cara al choque frente a Libertad, el jueves desde en Paraguay. Lo mismo ocurre con Paolo Goltz, el sanjuanino Emmanuel Mas y Pablo Pérez.



Tevez venía de ser suplente en la derrota 1 a 0 frente a Estudiantes el lunes en el estadio de Quilmes. Ese día, el entrenador no recurrió al Apache ni siquiera cuando su equipo quedó en desventaja: prefirió apostar por Ramón Ábila y Sebastián Villa, quienes ingresaron por Edwin Cardona y Nahitan Nández.



El ex jugador de Juventus, Manchester United y Manchester City, entre otros, no tuvo demasiada actividad en lo que va del semestre, relegado por otros jugadores de ataque como Cristian Pavón, Mauro Zárate, Ábila, Cardona y hasta Villa.



Hasta el momento, solo fue titular en la primera fecha de la Superliga ante Talleres. Esa mañana tuvo una pálida actuación y falló un penal a los 6 minutos del segundo tiempo (se lo atajó Guido Herrera). Pese a ello fue ovacionado por el público en La Bombonera.