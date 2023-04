En deuda. El delantero de Boca, Darío Benedetto, sigue en un bajón muy claro de rendimiento. El Xeneize volvió a perder de local y está a 13 puntos del líder, River.

Boca acumuló la tercera derrota consecutiva en la Liga Profesional luego de perder sobre el final contra Estudiantes de La Plata por 1 a 0 en el primer partido con su nuevo DT Jorge Almirón en la Bombonera. El veterano goleador Mauro Boselli, formado en Casa Amarilla, decretó el triunfo visitante con una espectacular tijera dentro del área a los 40 minutos del segundo tiempo.

La caída significó también la tercera en fila en la Bombonera, donde el público despidió al equipo con silbidos. Desde el Campeonato Metropolitano 1971 que no se registraba una racha negativa semejante de local.

Intenso. De esta forma vivió su primer partido en la Bombonera como DT de Boca Jorge Almirón, quien sumó la segunda caída en fila.

Boca buscará cortar con esa tendencia el martes próximo cuando reciba a Deportivo Pereira de Colombia en la segunda fecha del Grupo F de la Copa Libertadores.

Cuando parecía que la igualdad en cero castigaba el mal partido de los equipos, Boselli reglamentó la "ley del ex" con un gran recurso de definición que no tuvo la mejor respuesta de "Chiquito" Sergio Romero. El "Pincha", rival de Tacuary de Paraguay en La Plata, el martes próximo por la Copa Sudamericana, volvió a ganar en el estadio Alberto J. Armando después de 15 años.

Para este partido, el Xeneize tuvo siete cambios en relación a la anterior derrota con San Lorenzo pero no jugó bien y lo pagó en la agonía del partido. Otra vez el último campeón argentino quedó en deuda con sus hinchas, no sólo por una nueva derrota sino porque su nivel de juego no levanta y eso es lo que más preocupó a las 50.000 personas que ocuparon la Bombonera. Así, el equipo de Eduardo Domínguez se abrazó a tres puntos de oro y Boca se retiró envuelto en frustración, con el enojo de sus hinchas y el pedido de ganar "cueste lo que cueste" en el próximo compromiso copero, el máximo objetivo del club como siempre.

BARCO, DE TITULAR

El regreso de la "joya"

Aplaudido. Valentín Barco, de 18 años, es muy querido por los hinchas.



A sus 18 años, el lateral izquierdo de Boca, Valentín Barco, tuvo anoche su regreso a Primera y lo hizo disputando el partido ante Estudiantes. El Colorado, relegado con los entrenadores anteriores, tomó confianza de entrada con Jorge Almirón y el DT lo puso de movida, lo cual generó que los hinchas lo aplaudieran en más de una ocasión. Tuvo un partido más que aceptable, dentro de un contexto de equipo muy pobre. Mientras que Estudiantes ganó en la Bombonera luego de 15 años ya que la última vez había sido en 2008.

Por otro lado, en Florencio Varela, Defensa y Justicia venció 1-0 a Instituto con gol de Nicolás Fernández. Al cierre de la edición jugaban: Huracán-Argentinos y Belgrano-Gimnasia.