"Surtout pas l'Argentine!" ("¡cualquier cosa menos Argentina!"). Cierto o no, eso es lo que dicen afirmó a sus íntimos Didier Deschamps, entrenador francés, cuando el cruce de mañana en octavos de final empezaba a tomar dosis de realidad. Finalmente se dio, y así desde las 11 horas del sábado en Kazán, un campeón del mundo comenzará a despedirse de "Rusia 2018'.



De la Albiceleste sabemos bastante, pero de los Blues no tanto o por lo menos lo ideal es tener noción de cómo juega y cuáles son las virtudes y debilidades del rival en el primer "a todo o nada' para Messi y compañía.



Del lado de sus aspectos positivos aparece la calidad individual de varias estrellas como son Antoine Griezmann, Kylian Mbappé, Olivier Giroud y Paul Pogba, este último acaso el de mayor renombre pero con el más flojo antecedente debido a la escasa participación en el Manchester United en la reciente temporada. Francia basa su juego en la velocidad para salir de mitad de cancha en adelante. Ahí está el peligro, con futbolistas que tienen buena técnica y que en un par de pases pueden llegar al arco rival. Será clave no perder balones en la zona mixta del campo. Su sistema de juego alterna entre 4-4-2 y 4-3-3. En el segundo caso es cuando suele dejar de lado a su habitual "nueve', Olivier Giroud, y ataca sin una referencia de área.



La potencia física es otro punto destacable, sobre todo la característica principal de los centrales: Raphael Varane y Samuel Umiti, nada menos que titulares en el Real Madrid y Barcelona, respectivamente. A contramano del buen tamaño de ambos está la velocidad, algo que deberá aprovechar la Pulga y los volantes que lleguen desmarcados.



Francia obtuvo el Grupo C y lo hizo de manera sólida, pero lejos de brillar. En la previa del torneo, el propio Messi lo puso en el escalón más alto de los candidatos junto a España, Brasil y la ya eliminada Alemania. Sampaoli también ponderó a los galos en su momento: "Es un equipo muy interesante con sus transiciones en velocidad".



En tierra francesa hay confianza, pero también hay incertidumbre sobre un aspecto histórico donde suelen fallar: lo anímico. "Esta Francia, ni casi ninguna de la historia, logra emocionar. Argentina, todo lo contrario", definió el editorialista de la radio RTL francesa, Pascal Praud. Será, justamente, una prueba de fuego para este plantel de Deschamps. Por el juego y para saber si es capaz de sobreponerse a un equipo experimentado en muchas batallas como este de Argentina.

Didier Deschamps / DT de Francia:

"No creo que alguien sobre esta tierra pueda encontrar el remedio para detener a Messi. Pararlo solo, no lo creo". Sincero al extremo, el defensor Presnel Kimpembe marcó cuál es la mayor alerta de su país. Al fin y al cabo, tiene mucha razón...

"No es algo menor haber clasificado a octavos de final ganando el Grupo donde se encontraba Dinamarca, Perú y Australia. Por ahí, para cierta gente es común ganar en un Mundial y avanzar, pero yo sé muy bien que no lo es".

"El equipo tuvo buenos rendimientos en la fase inicial y lógicamente también sé que debemos corregir algunos aspectos. Soy consciente que debemos seguir mejorando".

"No diré más el equipo en la previa de un partido, aunque hay cierto periodismo que parece que le encanta ayudar al rival, como siento que hicieron con Dinamarca".

"Soy un convencido que en Francia tenemos unas escuelas muy buenas, pero después hay un problema: pocos clubes franceses pueden pagar a los mejores jugadores del mundo, aunque eso, por otra parte, permite que sigan saliendo jóvenes talentos".

"La presión es buena para jugar al 100%. Un jugador debe estar presionado y concentrado, pero sólo en el campo. Uno que piensa en el partido un día o dos antes, llega el momento y está muerto. No tiene fuerza porque ya ha jugado el partido antes. Eso es lo que marca la diferencia a alto nivel: la cabeza".

Pérez, disminuido





El flojo semestre en River y haber estado de vacaciones cuando Jorge Sampaoli lo llamó de urgencia ante la lesión de Manuel Lanzini, parecen estarle pasando factura al volante Enzo Pérez. Su físico, a los 32 años, lejos está de ayudarlo, más bien todo lo contrario. Luego del exigente encuentro ante Nigeria, donde fue titular como ocurrió ante Croacia y también fue reemplazado, el mendocino ayer no practicó junto al resto del plantel en Bronnitsy. Se lo vio hacer trabajos diferenciados y de escasas intensidad. Habrá que ver si es por un tema de preservarlo para el choque ante Francia o si en la cabeza de Sampaoli y los referentes, no está planeado dentro del once titular.



Hoy el plantel se trasladará hasta Kazán, donde esperará el cruce contra los franceses.



Habrá una conferencia de prensa de Jorge Sampaoli, junto a un futbolista.



En tanto, ayer hubo charla con los medios de Federico Fazio y Giovani Lo Celso. Justamente el volante del Paris Saint Germain, quien aún no debutó en el Mundial, dio su opinión sobre el adversario en octavos de final: "Francia es un seleccionado que tiene velocidad. Que te puede generar situaciones. Llega invicto. Es una Selección con mucha jerarquía. Sabemos que deja espacios. Es lo que como Argentina tenemos que aprovechar. De la mitad de cancha hacia adelante tenemos futbolistas importantes y, además, contamos con Messi, que es un plus", afirmó, al tiempo que reveló que "no tuve tiempo de intercambiar mensajes de whatsapp con Mbappé".

¿Baja? Enzo Pérez, de 32 años, siente el desgaste y está en duda para mañana jugar ante Francia. Ayer no entrenó normalmente.

Dato

El iraní Alireza Faghani será el árbitro del partido ante Francia. Dirigió en este Mundial el 2-0 de Brasil a Serbia. Con él Messi y Mascherano fueron campeones del Mundial de Clubes, ante River, en el 2015.

7 La posición en que Argentina comienza los octavos de final en el mercado de apuestas. El mayor candidato, Brasil.

13 Son los miles de dólares que le paga la FIFA a Diego Maradona por asistir a cada partido de la Selección argentina.