El "Tiburón de Messina" la última de las cinco carreras con más de cien años de historia en el calendario mundial.

El ciclista italiano Vincenzo Nibali (Bahrain-Merida) ganó la 111º edición del Giro de Lombardía, la última de las cinco carreras consideradas monumento de calendario internacional. La prueba, disputada entre Bérgamo y Como tuvo una extensión de de 247 kilómetros y el "squalo" la ganó siendo el más osado en el descenso del monte Civiglio, último puerto de altura que coronó, en la cabeza de la carrera junto al francés Thibaut Pinot (FDJ).



La "Clásica de las hojas muertas" -como se la conoce, partió de inicio con algunos favoritos, como los colombianos Nairo Quintana (Movistar), Rigoberto Urán (Cannondale), uno de los corredores más en forma, el español Mikel Landa (Sky) y sin olvidar al vencedor de 2015, Vincenzo Nibali, que volvió a demostrar su fuerza y empuje en esta dura carrera. Arrancó con una fuga protagonizada por seis ciclistas: Davide Ballerini (Androni), Jacques Van Rensgurg (Dimension Data), Lorenzo Rota (Bardiani), Mathias Le Turnier (Cofidis), Pierpaolo De Negri (Nippo-Vini) y Lennard Hofstede (Sunweb), que llegaron a conseguir una ventaja de hasta 10 minutos con el pelotón. La distancia bajó paulatinamente gracias al gran ritmo del pelotón, que dio caza a los corredores.



En la subida a Sormano, Mickaël Chérel (AG2R), Laurens De Plus (Quick-Step) y Le Turnier tomaron el mando de la carrera. En el descenso De Plus se fue al suelo en una espectacular caída.



La fuga fue neutralizada a 19 kilómetros de coronar el Civiglio. Precisamente, en la subida, fue Thibaut Pinot (FDJ) el que consiguió abrir hueco aunque Nibali no estuvo dispuesto a ceder.



El "Tiburón" realizó un cambio de ritmo brutal y consiguió distanciarse del francés en el descenso, que no tuvo más opción.



que la de rendirse.



Pinot dio por acabadas sus opciones e incluso fue alcanzado por el francés Julian Alanphilippe (Quick-Step), que no pudo dar caza al italiano pero consiguió la segunda posición. El podio lo cerró Moscon y Quintana se quedó noveno.