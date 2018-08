La nueva camiseta que defenderá el pocitano Tivani es la del conjunto que tuvo su debut profesional en la Vuelta a San Juan 2017, carrera en la que el portugués Rui Costa ganó la subida al Colorado.

La ansiedad lo carcome. Sabe que está ante la gran oportunidad de su vida. Y Nicolás Tivani, de pura cepa pocitana, a los 22 años no quiere dejar pasar el tren. El próximo sábado integrará por primera vez el equipo UAE-Emirates, que tiene licencia profesional UCI World Tour (UWT), lo que significa que está entre las 18 escuadras de la "Fórmula 1" del ciclismo habilitadas a correr todas las carreras más importantes, incluidas las tres grandes (Giro de Italia, Tour de Francia y Vuelta de España).



El joven corredor sanjuanino que está completando su segundo año como profesional, en el equipo Treviggiani-Phonix, de origen italiano pero de bandera búlgara, correrá el próximo fin de semana dos carreras con la casaca del equipo, también de origen italiano, pero defensor de la empresa árabe. Serán dos carreras HC (Históricas Clásicas), el sábado la 98 edición de la Clásica Bruselas y el domingo, el Gran Premio Fourmies, en Francia. Ambas para velocistas.



Nico, ha sido seleccionado por el español Matxin Joxean Fernández, team manager de la escuadra que tuvo su bautismo de fuego defendiendo la bandera árabe en la Vuelta a San Juan 2017, donde el portugués Rui Costa coronó el Alto del Colorado y le dio su primera victoria.



Como ocurre en el último tercio de cada temporada, los equipos de la elite mundial invitan a corredores jóvenes de otros equipos para que entrenen con ellos y corran algunas de las pruebas del calendario. En cierta forma es una prueba para conocerlos y ver si los contratan para el próximo calendario y se los denomina "staggieri".



Nico, afincado en Italia, comentó que se encuentra en "buena forma" para el fin de semana. "Estoy muy contento y muy bien preparado, todavía no me he encontrado con ellos, ya me enviaron los pasajes de avión y viajo el jueves a Bruselas", comentó.



Las dos carreras son propicias para embaladores y es clasicómano dinamarqués Alexander Kristoff el ariete de la escuadra. Entre otros de sus compañeros ilustres estarán el portugués Rui Costa y el italiano Filippo Ganna (ver ...jerarquizado equipo).



La oportunidad que tiene Tivani es la primera para un ciclista sanjuanino en el formato profesional del ciclismo actual. Ha entrenado a diario con Maximiliano Richeze y espera estar a la altura de las circunstancias. "Estoy muy feliz de éste presente. En estos momentos uno se da cuenta que el sacrificio realizado no es en vano", afirmó.

Nico tiene previsto correr, también, el domingo el GP Fourmies en Francia.



Se va a integrar a un equipo jerarquizado



Tivani se integrará a un equipo con ciclistas de categoría internacional que cuenta con el portugués Rui Costa, ex campeón mundial de ruta y el dinamarqués Alexander Kristoff como su embalador estrella. A la escuadra la completan otros cuatro ciclistas de nacionalidad italiana. Ganna, Troia, Marcatto y Bono.



ALEXANDER KRISTOFF



Es un emalador dinamarqués, de 31 años, es el más laureado de los siete que buscarán la victoria para el UAE-Team Emirates. Gano dos carreras "monumento": El Tour de Flandes de 2015 y la Milan-San Remo de 2014. Es ganador de tres etapas del Tour de Francia.



MATTEO BONO



Lanzador. Italiano, de 34 años, no tiene victorias grandes, sus mejores triunfos fueron en etapas de la Tirreno-Adriático y el Tour de Romandia (2007) y el Eneco-Tour (2011).



RUI COSTA



Contrarrelojista y duro rodador portugués de 31 años es uno de los más conocidos para los sanjuaninos, ganó la subida al Colorado de la Vuelta 2017. Fue campeón mundial de ruta en 2013 y es ganador de tres etapas del Tour de Francia y de tres Tour de Suiza (2012, 13 y 14).



MARCO MARCATTO



Italiano, de 34 años , es un gregario de lujo (rodador). Tiene pocas victorias: El Tour de Vendée (2011) y la París-Tours (2012).



OLIVERIO TROIA



Este italiano, de 23 años, tiene como mejor resultado el segundo puesto en la quinta etapa de la Vuelta a San Juan 2017, la que ganó Maxi Richeze en Pocito y en la que salió tercero Nicolás Tivani. Es un socio de todos.



FILIPPO GANNA



El italiano de 22 años es, también conocido por los sanjuaninos. Escoltó a Ryan Mullen en la crono de éste año y estuvo como líder dos etapas. Campeón mundial de persecución individual en 2016 y 2018. Un rodador de jerarquía internacional.