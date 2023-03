A mediados de semana, Nicolás Tivani comentó que dentro de la diagramación del Team Corratec ayer su nombre no apareció en la información del equipo para la competencia 1.1 (de una sola etapa y reservada para conjuntos profesionales) denominada "Per siempre Alfredo", carrera que se disputa en Florencia. "Me dieron descanso porque terminar Tirreno fue un gran esfuerzo, así que no correré mañana (por hoy)", comentó.

"Nico" volverá a competir el domingo 26, en el GP Industria & Artigianato, una carrera de una etapa de categoría (1-PRO Series). Luego, entre el 11 y 14 de abril, el Giro de Sicilia (2.1) y el 16 de abril, el Trofeo Città di S. Vendemiano-GP Industria & Commercio (1.1).