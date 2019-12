Tivani, atento. Laureano Rosas encabeza la escalera en pleno regreso desde la Difunta. Lo siguen Lucero, Prado, Dotti, Tivani y Monte. Detrás vienen el Cata Díaz y Escuela. Era sabido que a Tivani lo iban a atacar toda la tarde pero el pocitano estuvo atento y entrando en el corte se sacó la preocupación de encima.



Sin sufrimiento no vale, pero con sufrimiento la victoria se disfruta doble. Nicolás Tivani, ciclista de la Agrupación Virgen de Fátima, si bien lideraba la general por 31 segundos, tuvo que trabajar demasiado para mantener el liderazgo y consagrarse en la 48º Doble Chepes. La primera clásica de la temporada sanjuanina fue para el ciclista pocitano que logró poner nuevamente su nombre en el historial de la competencia tal como lo había hecho en el 2004. Además, el "piquetero" logró su segunda victoria en este ciclo, antes había ganado la primera fecha en Pocito.

La tercera etapa constó de 129 kilómetros y tuvo como dueño a Maximiliano Navarrete (Municipalidad de Pocito). El "Roly" puso su sello en la clásica y demostró el gran presente que atraviesa. Lo cierto es que de entrada no más y como era de esperarse, los principales perseguidores del líder Nicolás Tivani salieron a buscar la fuga. Apenas salieron de Vallecito después de dar un giro a la Difunta Correa, el pelotón partió buscando la meta de montaña que en la cima de las Cuestas de las Vacas terminó ganando Francisco Monte (Ureña), Magno Prado (SEP) y Washington Roberto (Individual) lo escoltaron. Apenas comenzó el descenso, ocho ciclistas armaron el primer corte en el que estaban Juan Pablo Dotti, "Willy" Lucero y Prado (SEP), Laureano Rosas y Darío Díaz (Puertas de Cuyo), Nicolás Tivani y Ricardo Escuela (AVF) y Francisco Monte (Ureña). Los hombres de Puertas de Cuyo y el SEP eran los más interesados en agrandar la ventaja, pero por más ganas que le pusieron no llegaron a sacar más de medio minuto y la neutralización llegó entrando a Caucete. Ya en el circuito los intentos de fuga no cerraron y los piqueteros tuvieron que trabajar a destajo para salir a neutralizarlos. En los dos últimos giros los municipales de Pocito Navarrete y Gerardo Tivani sacaban más de 30 segundos y metían preocupación. Para colmo el líder de la general tuvo problemas en su bici y le costó alcanzar al pelotón. Claro, tuvo a sus compañeros que lo hicieron conectar casi en el final para terminar con el suspenso y festejar a lo grande.

"Tengo unos compañeros increíbles"

Feliz por su segunda victoria en la temporada 2019-2020, Nicolás Tivani le dedicó el triunfo en la 48º Doble Chepes a toda la Agrupación Virgen de Fátima. Es que fueron sus compañeros quienes le pusieron el pecho al viento para que el pocitano conectara al pelotón en el tramo final de la prueba. "Este triunfo es de todo el equipo, tengo unos compañeros increíbles. Todos, el "Pato" (Montiveros), Nico (Naranjo), Ricardo (Escuela), todos absolutamente todos hicieron posible esto", comentó el ciclista que ayer repitió lo hecho en el 2004 cuando defendiendo los colores de la Municipalidad de Pocito y siendo Sub-23 ya se había alzado con la competencia. El "Ardilla" también se lo dedicó a sus hermanos, a sus papás Rolando y Estela y a su novia Milagros. "Estoy feliz, más no puedo pedir", sostuvo.

>> Momentos de carrera

Monte se animó y sacó premio

Apenas salieron de Vallecito el pelotón puso el pie en el acelerador, pero Francisco Monte (Construcciones Ureña) se animó a sacar unos metros para quedarse con la meta de montaña. El brasileño Magno Prado y Washington Roberto fueron segundo y tercero.

Con ganas esta vez no alcanzó

El SEP y Puertas de Cuyo trabajaron en conjunto para intentar que el corte volviendo de la Difunta les diera los resultados esperados. Lógicamente sin la colaboración de los piqueteros y por más ganas que le pusieron, la neutralización del pelotón llegó ingresando a Caucete.