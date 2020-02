Es el mimado por la gente. El ídolo de muchos y la gran apuesta para llevar el ciclismo sanjuanino al plano europeo. Nicolás Tivani no pudo ganar alguna etapa como sí lo había logrado el año anterior, pero se calzó el maillot que lo identificó como el líder de la general de ciclistas sanjuaninos y también terminó siendo el segundo mejor argentino escoltando a Dotti.

El ciclista de la Agrupación Virgen de Fátima, se mostró conforme con el trabajo realizado por su equipo: "Me voy muy contento por estar en lo más alto entre los sanjuaninos, si bien me quedé con ganas de estar en el top ten de la general, me faltó un poquito pero igual me voy conforme por lo hecho no sólo por mí sino por todo el equipo", comentó.

Los "piqueteros" fueron el equipo sanjuanino con mayor protagonismo en la Vuelta junto al SEP. Con Nicolás Naranjo finalizando segundo en la segunda etapa y con Daniel Juárez ganando las metas sprinter: "Hemos hecho un gran trabajo, hicimos podio que es muy importante también y lo logramos con Nico (Naranjo), con el Chaqueño (Juárez) nos propusimos pelear las metas y también lo hicimos y en mi caso culminando como mejor sanjuanino y segundo mejor argentino", expresó.

Tivani, el ciclista más ganador en la temporada sanjuanina, llegó en gran forma a la Vuelta y notó ese nivel en la etapa reina: "Hice una buena etapa en el Colorado que era algo inesperado, no pensé que iba a llegar a esa altura con los grandes favoritos".

Correr junto a figuras de la talla de Evenepoel, Sagan, Gaviria y Ganna, fue sumamente valorada por Nico: "Es algo maravilloso que no se vive todos los días. Gracias a Dios y a la bici que me permite tener esta posibilidad".



El resto, lejos

Entre los otros sanjuaninos además de Juan Pablo Dotti del SEP culminando 10º y Nicolás Tivani de la Agrupación 11º, Juan Melivillo de la Municipalidad de Pocito fue 12º. Ricardo Escuela también de la Agrupación completó 16º en la general. Puertas de Cuyo y la Municipalidad de Rawson estuvieron lejos de la pelea.

El equipo transportista con Laureano Rosas tuvo su mejor ubicación en el puesto 25º y Leandro Messineo 57º. En Pocito, José Reyes fue 30 y Rubén Ramos 41º. El mejor ciclista ubicado de la Municipalidad de Rawson fue Leonardo Rodríguez en el puesto 108º.