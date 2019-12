Grande de verdad. Nicolás Tivani alza los brazos y celebra su victoria más especial. El hijo prodigo de esas tierras se alzó con la clásica más importante del país. Inscribió su nombre en el eslabón 63 del largo historial de la competencia.



Ya no quedan dudas del enorme potencial de Nicolás Tivani y de la idolatría que él sigue generando en la gente. El pocitano se hizo enorme ayer en sus pagos, ganando la 63º edición de la Doble Difunta Correa, competencia que correspondió a la novena fecha del calendario sanjuanino. El ciclista de la Agrupación Virgen de Fátima doblegó en el sprint a Laureano Rosas (Puertas de Cuyo) y a Gerardo Tivani (Municipalidad de Pocito) en un embalaje infartante desarrollado en pleno corazón de su Pocito natal.



La prueba que tuvo en total 175 kilómetros y que visitó el paraje de la Difunta Correa, la protectora de los ciclistas, fue sin dudas el motivo para que ayer 162 ciclistas de todo el país lleguen a San Juan y marquen, hasta el momento, récord en convocatoria.



Contando con la presencia de Maximiliano Richeze, último ganador de la clásica hasta ayer, el pelotón viajó hacia Vallecito. Fueron seis ciclistas los que armaron el primer corte: Daniel Díaz y Emiliano Ibarra de Puertas d Cuyo, Ricardo Escuela de la Agrupación Virgen de Fátima, Francisco Monte de Ureña , Gerardo Tivani de Pocito y Facundo Cattapan de los municipales de Rawson. Cattapan no aguantó el ritmo de sus compañeros de fuga cuando comenzaba el ascenso de las Cuestas de las Vacas y se bajó del corte. La diferencia de los fugados fue aumentando y en la cima de las Cuestas, ya había sacado 2 minutos de diferencia a un pelotón que se dividió en seis o siete grupos. Después de visitar Vallecito, el descenso hasta Caucete hizo que el tiempo de ventaja se fuera acortando, además a esa altura el enorme desgaste físico hecho, el viento cruzado y el calor de la jornada fue pasando factura por eso de la fuga inicial solo quedaron Ibarra, Montes y Escuela. Atrás todo era lucha entre los que intentaban alcanzar y allí se encontraban nombres de peso pesado como Nicolás Tivani, Daniel Juárez, Nicolás Naranjo y Mauro Richeze (AVF), Juan Melivillo y Roly Navarrete (Pocito), Laureano Rosas y Alfredo Lucero (Puertas de Cuyo) y Rodrigo Díaz (Rawson). Este segundo grupo peleó tanto por alcanzar que pudo acoplarse en calle Zapata y Calle 5 en el paso por 9 de Julio buscando el destino final en Pocito. Pero el tramite no quedó ahí, porque no hubo acuerdo y nuevamente se armó una nueva selección que fue la que terminó definiendo la carrera previo paso por el circuito en Pocito que colmó sus calles. Fue allí, sobre calle Aberastain que Nico Tivani mostró sus dotes ante Rosas y su hermano Gerardo, para regalarle a su gente la victoria. El hijo prodigo de ese departamento sureño marcó un hito más a su historia: anotó su nombre en una de las "grandes". Grandes de verdad.

EL GANADOR

"Todavía no caigo"

Infartante. Nicolás Tivani batió a Rosas y su hermano, Gerardo. Detrás quedaron Monte, Lucero y Atencio. El pocitano fue profeta en su tierra.



Rodeado de sus seres más queridos Nicolás Tivani se daba tiempo para atender a todos los medios y en todas las declaraciones expresaba lo mismo: "No caigo". Y sí, el pocitano que sigue sumando victorias para el equipo de la Agrupación Virgen de Fátima, logró adueñarse de la Doble Difunta Correa, la clásica más especial para el ambiente ciclista a nivel nacional. "Me cuesta caer todavía, seguramente voy a tomar noción de lo importante que conseguí cuando me vea en el diario mañana", comentó el "Ardilla" ante la atenta mirada de su papá Rolo, la emoción de su mamá Estela y la compañía de su novia Milagros.



"Siempre, cuando era chico, soñaba con ganar esta clásica. Para nosotros los ciclistas la Difunta es muy importante, pero también es una carrera muy complicada porque ir y volver, con el viento en contra, con el calor que hizo y con el nivel que hubo hoy, no es nada fácil. Pero no nos dimos por vencidos, la buscamos siempre y a pesar de que en el final empecé a perder soldados, pudimos alzarnos con esta gran victoria", manifestó.



El hecho de ganarla en su departamento, con la gente que lo vio nacer y crecer, le puso un toque mucho más emotivo: 'Es especial porque acá está mi familia, mis amigos, es mi departamento y este triunfo va para todos los pocitanos", comentó mientras saludaba a la gente que le tocaba bocina y lo felicitaba. "Esta victoria encabeza el podio de las carreras más importantes que gané junto a la etapa de la Vuelta a San Juan", agregó haciendo referencia a la etapa que culminó en el Villicum y que lo tuvo a él ganando el parcial ante los mejores ciclistas del mundo.

LAUREANO ROSAS

"Estamos satisfechos"

Conforme. Laureano Rosas estuvo cerca del triunfo en la clásica, pero igual ponderó la labor realizada entre su equipo.

El equipo Transportes Puertas de Cuyo fue un gran protagonista en la Doble Difunta Correa y Laureano Rosas pagó con un segundo lugar en el podio. El bonaerense manifestó estar conforme con el desarrollo de la prueba. "Nos vamos contentos, hicimos un enorme desgaste con el equipo siempre siendo protagonistas, estando en las fugas y si bien intentamos en el final no se nos dio, ganó el mejor y ganó Nicolás Tivani pero nosotros nos vamos más que satisfechos sabiendo que entregamos todo en esta clásica que es tan importante", comentó el oriundo de Las Flores que cuenta con un triunfo en la temporada sanjuanina de ciclismo rutero.



Sobre los próximos objetivos que se vienen para este nuevo año, Rosas comentó que continúan en plena preparación apuntandole a la Vuelta Internacional a San Juan. "Estamos en la recta final pero no nos tomaremos descanso, seguiremos arriba de la competencia. Esta semana volvimos a estar en El Colorado, seguimos preparándonos porque sabemos que la Vuelta no es fácil, nosotros le apuntamos a estar en el top ten y vamos a dejar todo para conseguirlo", manifestó Rosas quien se encuentra escoltando a Tivani en el campeonato sanjuanino.