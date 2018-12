Motivación. Es lo que buscó Nico en la prueba de ayer.

Lejos del estupendo año que significó el 2017, este que se termina hoy tuvo momentos buenos para Nicolás Tivani que aún así hoy se encuentra sin equipo. El experimentado ciclista que hizo su temporada en el Unieuro Treviggiani y que luego hizo una prueba en el UAE Team Emirates, volvió a su Pocito natal y ayer volvió a competir después de dos meses: "Estoy muy feliz de volver a competir acá en San Juan para intentar componer la cabeza y ver donde uno está parado", contó en la previa Nico que al final terminó siendo clave para que Maxi Richeze definiera en buena forma en el sprint.

Su futuro es pura incertidumbre porque todavía no tiene nada confirmado, pero Nico no se desespera sabe que la chance tiene que llegar en este 2019 que comienza: "Hoy no tengo nada, sino se da la chance de ir a Europa seguro que optaré por correr en San Juan", contó.