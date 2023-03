El ciclista sanjuanino Nicolás Tivani, que integra el equipo Corratec (categoría Pro Team), es uno de los siete pedalistas elegidos por los directores deportivos de la escuadra italiana para correr hoy la 60 edición del Trofeo Laigueglia, competencia con un perfil montañoso, que supieron ganar, entre otros, el belga Eddy Merckx (1973 y 74), el estadounidense Lance Armstrong (1993), y el ganador de la Vuelta a San Juan 2017, el neerlandés Bauke Mollema (2021).

Tivani, junto a suizo Jan Stöckli, el esloveno Veljko Stojnic, y los italianos Valerio Conti, Davide Baldaccini, Marco Murgano y Stefano Gandin, intentarán lograr la mejor clasificación posible en un pelotón en el que participarán nueve escuadras UWT (UCI World Tour), ocho PT (Pro Team) y cuatro CT (Continentales).

El ecuatoriano Richard Carapaz (Education Easy-Post), el neerlandés Mollema (Trek Segafredo) y los italianos Diego Ulissi y Alessandro Covi (UAE Team Emirates) son los favoritos a pelear por la victoria en una carrera que tiene 201,3 kilómetros de trazado accidentado con seis puertos de altura.

Que Nicolás Tivani haya sido incluido dentro del plantel que disputará esta prueba y no en la que se correrá en Croacia, el Trofeo Umag, de menor categoría en la consideración de la UCI (1.2), porque está abierta a equipos amateur, indica que las expectativas del sanjuanino de correr el Giro de Italia, van por buen camino.

Luego de su debut la semana pasada en la 'O Gran Camiño', carrera disputada en España, donde arrasó ganando las tres etapas el danés Jonas Vingegaard (Jumbo Visma), Nicolás quedó bastante conforme. "Me sentí bien, me voy adaptando al ritmo, y creo que a medida que pasen los entrenamientos y las competencias me sentiré mucho mejor", explicó.

Entre los antecedentes de la clásica hay un tercer puesto de Maximiliano Richeze, en la edición de 2008.