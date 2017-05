Misión cumplida. Nicolás Tivani retornará a Europa para continuar la temporada en el viejo continente con su equipo, Unieuro Treviggiani-Hemus 1886, con la alegría de ser doble campeón nacional y doble medallista panamericano.

El viernes, minutos después de haberse bajado del podio de la contrarreloj, Nicolás Tivani, confió que ‘estaba firme de piernas’ y que ‘iría en busca de otra medalla’ en la prueba en línea para los ciclistas sub-23 que están participando de los Campeonatos Panamericanos de ciclismo en ruta que se desarrollán en Santo Domingo, capital de la República Dominicana. Con esa convicción salió ayer a correr la competencia de 140 kilómetros y consiguió su objetivo, colgó de su cuello la medalla de plata.



El bicampeón argentino se quedó con el embalaje de un reducido grupo de ciclistas que arribó a la meta 45 segundos después del chileno Matías Muñoz, ganador de la medalla dorada.



‘Me sentí bien durante toda la competencia’, contó Tivani a DIARIO DE CUYO. ‘La prueba fue dura porque anduve todo el día en fuga, pero como tenía mucha marca de un venezolano y otro ciclista que no me ayudaban nada, faltando dos vueltas decidí esperar al pelotón. En ese momento se armó un corte en el que iban el brasileño Caio Godoy, el chileno que ganó (Muñoz), el mexicano Santoyo (José) y el ecuatoriano Pita (Cristian). Los teníamos a 100 metros, cuando vi que se descuidaron un poco quienes me marcaban y junto al “Bocacho” (Juan Esteban) Molina, salimos a buscarlos los alcanzamos y ya se había escapado el chileno. Faltaban siete kilómetros y empecé a atacarlos, quedamos cuatro y gané el embalaje por el segundo lugar’.

Primer argentino en hacer dos podios en la ruta continental



El joven ciclista pocitano que en esta temporada está realizando su primer año como profesional en el equipo de origen italiano, pero de licencia húngara, Unieuro Treviggiani-Hemus 1886, logró de esta manera cumplir con el objetivo que se había trazado con la gente de su equipo, pelear por algo importante en las dos citas que tenía en América. Logró el doblete en el campeonato argentino sub-23, ganando las medallas de oro en la contrarreloj y en la prueba en línea; e hizo podio en las dos carreras del certamen panamericano, fue tercero (bronce) en la crono y segundo en pelotón (plata).



Aún cuando dijo estar muy contento por los resultados logrados, Tivani, un ganador de raza, contó ayer que ‘estoy feliz y triste a la vez’. ‘Me había preparado para ganar el oro y creo que si hubiéramos llegado en pelotón lo ganaba’.



Quien el año pasado, con 19 años ganó una etapa del Tour de San Luis (2.1) y otra en el Tour de Marruecos (2.2), mejoró el noveno puesto del Panamericano desarrollado el año pasado en San Cristóbal.



La campaña de Tivani, que retornará unos días al país, se centrará en el calendario confirmado que tiene su equipo europeo. Posiblemente se encuentre con su comprovinciano Rubén Ramos, que pasado el Panamericano se incorporará al Tusnad Cycling (de origen búlgaro) en el Tour de Sibiu que se correrá a partir del 5 de julio. Las otras dos carreras fuera de Italia que tiene previsto correr el Unieuro son la Vuelta de Portugal y el Tour de la República Checa.



‘Esto que estoy viviendo es muy lindo y quiero agradecer a toda la gente que me apoyo para que pudiera venir a correr, entre ellos al gobernador (Sergio Uñac), al intendente de Pocito (Fabián Aballay), a la gente de la Secretaría de Deportes, de la Federación a mi familia, mi novia y mis amigos’, concluyó.



Orgulloso, Nicolás Tivani, muestra las dos medallas logradas en Santo Domingo.

El turno de Ramos y Naranjo

Hoy con la prueba en pelotón para los varones de la categoría elite se cerrarán los Campeonatos Panamericanos de ciclismo en ruta que se desarrollan en Santo Domingo, República Dominicana. En dicha prueba, que tendrá 170 kilómetros de extensión, estarán los otros dos ciclistas sanjuaninos, Rubén Ramos (foto) (doble medallista en el Panamericano de Pista del año pasado) y Nicolás Naranjo (vigente campeón sanjuanino de ruta).



Tal como le comentó a DIARIO DE CUYO el técnico del seleccionado nacional, Omar Contreras (ver recuadro) ‘irán por el oro’.



El equipo argentino se completa con el flamante campeón nacional de ruta, el jujeño Gonzalo Najar y los bonaerenses, Sebastián Trillini, Facundo Lezica y Francisco Chamorro. La carrera se larga a las 9 de Santo Domingo (8 de Argentina).



Contreras: “Es excepcional”



El técnico del seleccionado argentino de ciclismo, el mendocino Omar Contreras, no escatimó elogios para Nicolás Tivani y se tomó un par de minutos para destacar la labor del equipo sub-23.



“Lo de ‘Nico’ es excepcional. Está mas maduro y con una confianza enorme, hizo una gran carrera”. Pero no quedó allí la alegría del entrenador. “El equipo hizo un trabajo deslumbrante. En todo momento estuvieron enchufados en la carrera y siempre trataron de ayudar al compañero que mejor estaba”, concluyó.



Cuando se le preguntó cuales eran las expectativas para la competencia de los elite, el hijo del ‘Cóndor de América’ (Ernesto Contreras) se mostró muy optimista. “Tenemos grandes posibilidades de lograr podio, iremos por la medalla de oro. Yo creo que tenemos variantes para distintos planteos de carrera y veo al equipo muy concentrado, con mucho ánimo y una gran expectativa”.