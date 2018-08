Logro. El sanjuanino integrará el equipo con figuras como el danés Alexander Kristoff, el italiano Fabio Aru, el colombiano John Darwin Atapuma y el irlandés Daniel Martin.





"Estoy muy contento. Esto es por lo que trabajé durante tanto tiempo", comentó exultante Nicolás Tivani a DIARIO DE CUYO cuando se confirmó que desde ayer es integrante del equipo UAE Emirates, uno de los 18 conjuntos más poderosos del mundo ciclista profesional. El pocitano fue invitado como "stagiare", denominación que se otorga a los ciclistas jóvenes que pasan a mitad de temporada de equipos de categorías inferiores a lo que se denomina la Fórmula 1 del ciclismo mundial.



"Son muchos años de sacrificio, esperando que se me diera una oportunidad y tengo que agradecer a mucha gente, principalmente a mi equipo (Treviggiani-Phonix) que me permitió mostrarme y a Maxi Richeze, quien me está dando una mano grandota", confió el pedalista de 22 años que en la actual temporada ganó el Tour de Serbia.



"No sé cómo podré agradecerle a Maxi. Él es quien me ha dado un empujón grandote para que pueda probarme en la máxima categoría", afirmó.



El joven ciclista que lleva seis temporadas corriendo en Europa, las últimas dos en el equipo de origen italiano pero de bandera búlgara, comentó que aún no sabe en qué carrera competirá. "Todavía no me dan el listado de competencias". Según el sitio de ciclismo Pro Cycling Stats, el UAE Emirates participará de diez pruebas hasta el final de temporada, ocho de ellas del calendario UCI World Tour y dos clásicas históricas del calendario europeo.