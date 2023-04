De un campeón del mundo con la Selección argentina de fútbol para otro campeón del mundo pero con la Selección nacional de hockey sobre patines. El hockista sanjuanino Carlos Nicolía recibió una reliquia de parte de Nicolás Otamendi que tendrá un fin solidario más que importante: se trata de una camiseta con la firma de todos los campeones del mundo que Nicolía subastará y lo recaudado irá para Casa SAHNI.

Nicolía y Otamendi juegan ambos en el Benfica. Hace unas semanas el hockista sanjuanino le dio tres camisetas al defensor previo al viaje del futbolista para disputar la serie de amistosos en Argentina. El viernes último, el defensor regresó a Portugal y le entregó al sanjuanino las tres camisetas con las firmas de todo el plantel. "Dos camisetas para mis hijos y una que era mía pero que no quedará para mí", expresó Nicolía. Es que el hockista sanjuanino subastará esa reliquia -lógicmente con la firma de Lionel Messi- con el único fin de recaudar fondos para Casa SAHNI, entidad que Nicolía apadrina hace unos años.

Esa institución denominada Sociedad Amigos del Hospital de Niños, es una organización sin fines de lucro que brinda contención y todo tipo de ayuda para los chicos que realizan tratamientos oncológicos en el Hospital de Niños. Nicolía es padrino hace dos años de esa entidad y colabora desde Portugal, por eso apenas recibió la camiseta con la firma de los campeones ni lo pensó: "Me quedé con ganas de poder ayudar más cuando fui al Mundial, de pasar más tiempo con los niños. Saber que hay niños que no tienen muchas veces los recursos para hacer sus tratamientos me revienta la cabeza, porque soy padre y me pongo no solo en el lugar de los niños sino también de sus papás", expresó el hockista que ahora se encuentra analizando cómo realizar la subasta. "Estamos pensando de qué manera llevar a cabo la subasta para poder recaudar lo más que se pueda", agregó el sanjuanino.

No es la primera vez que Nicolía realiza campañas de este tipo. El capitán de la Selección argentina de hockey sobre patines que anunció su retiro de la Albiceleste tras la consagración en San Juan en noviembre pasado, a comienzos de este 2023 realizó un sorteo de una camiseta en su red social de Instagram donde sus seguidores podían donar desde un euro o desde 300 pesos. Todo lo recaudado lo transfirió a Casa SANHI en tanto que el ganador de la camiseta fue un chico sanjuanino que tendrá su premio en junio cuando el hockista del Benfica llegue a San Juan.

Ahora Nicolía va por más. Siempre pensando cómo recaudar fondos para la institución sanjuanina, Nicolía proyecta involucrar a Casa SAHNI con el Benfica. "La idea es trabajar en conjunto con la Fundación Benfica, hace un año que vengo luchando por ese proyecto, es difícil pero no imposible. Benfica es uno de los clubes con más socios del mundo (tiene 300 mil) y eso sin dudas sería de mucha ayuda para los chicos sanjuaninos", expresó el campeón del mundo.