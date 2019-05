La rivalidad entre Niki Lauda y James Hunt fue tan grande y especial que tuvo su propio film. Se trata de Rush (2013), dirigida por el estadounidense Ron Howard, que es una de las mejores películas de automovilismo. En ella el actor español Daniel Brühl encarnó a Lauda en una tarea destacada. Para estar a la altura de las circunstancias y conocerlo lo mejor posible, llegó a convivir un tiempo con él.

"Recuerdo el primer día que hablé con él. Me llamó para quedarme, me invitó a ir a Viena y me dijo: 'Traete solo equipaje de mano, porque si no nos entendemos te puedes volver directamente'. Así era Niki. Por suerte tuve que comprar ropa. Y en Viena noté que estaba feliz con que se hiciera la película, sobre todo gracias a la calidad del guión, que se acercó mucho a Lauda. Peter Morgan (guionista), se notó que lo conocía muy bien".

Aparte del guión, la producción fue impecable con una exacta reproducción de los autos y circuitos de 1976.

Brühl recordó algunas anécdotas de lo meticuloso que era Lauda: "La primera semana rodamos la rueda de prensa posterior al accidente de Nürburgring. Él la vio y me dijo: 'Bien, bien, pero yo nunca he llevado el anillo de boda. Dile a la gente de vestuario que no quiero verlo más'.Y yo preocupándome por el personaje en general…".

La actuación del español fue soberbia. Caracterizó a Lauda en todos sus detalles y lenguajes corporales. Se lució en su labor con su forma de pararse, miradas y acento en la voz, por citar algunos ejemplos. A Niki antes del accidente lo llamaban "cara de rata" por la disposición de sus dientes frontales. "Cuando leí el guión por primera vez, me reí porque vi tres veces cómo se insistía en ese aspecto de 'rata', que no le gustaba ni a él. Pero sirvió para comprenderlo más, y me ayudó,porque era un personaje completamente alejado de mí. Verme con las cicatrices y el peso del maquillaje me acercó a su dolor", confesó el actor ibérico.

Brühl se sumergió por completo en el papel. Al día siguiente de aceptar la oferta, hizo un curso de Fórmula 3 en Barcelona, "para tener algo claro de lo que es conducir un auto así". Se impuso pulir el acento, tanto en alemán, como en inglés. "Niki hablaba un inglés muy especial, y encima tuve que acercar mi timbre al suyo. Estuve un mes en Viena solo para trabajar mi voz".

Como lo ocurrido en la vida real, Brühl y el australiano Chris Hemsworth, quien protagonizó a Hunt, eran muy diferentes y eso potenció la realización de la película. "Eso era lo mejor del guión: desde filosofías opuestas, Hunt y Lauda entendían que se necesitaban uno al otro. Chris y yo somos muy distintos y eso nos ayudó. Como actor necesitás que tus compañeros te hagan crecer y te pidan lo máximo para estar a su altura", concluyó el "Niki Lauda de la pantalla grande".

Este lunes, el tres veces campeón de la Fórmula 1, murió a los 70 años. Niki Lauda fue uno de los mejores pilotos de la máxima competencia del automovilismo mundial: ganó 25 carreras y se consagró en 1975, 1977 y 1984. Y supo reponerse con un temple inigualable a un terrible accidente en 1976.