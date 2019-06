En ataque. Federico Pereyra sumó 26 puntos (24 de ataque, 1 de saque y 1 de bloque) ante los brasileños. Argentina hizo un gran partido, aunque no fue suficiente y sumó otra caída en su incursión por Japón.

En el cierre del segundo weekend de la Liga de Naciones de Vóleibol, Argentina cayó ante Brasil por 3-2 luego de haber completado una enorme actuación en Japón. Fueron apenas detalles los que definieron el tie break en favor del último campeón olímpico con parciales de 20-25, 25-21, 28-26, 23-25 y 12-15. El sanjuanino Federico Pereyra fue la figura de la noche y máximo anotador con 26 puntos, pero eso no alcanzó ante el campeón olímpico. Ahora, Argentina emprenderá viaje rumbo a Francia para el tercer weekend de la VNL.



Brasil comenzó mostrando todo su poderío ofensivo y Argentina no pudo compensar su alto margen de error y perdió 25-20 el primer set.



En el segundo la selección albiceleste tuvo mayor precisión en la línea de fondo y empataron tras ganar 25-21.



El dominio fue cambiante en el tercero, pero Argentina fue más efectivo en el cierre: 28-26.



Brasil ajustó el bloqueo en el cuarto parcial y así fue como tomó la delantera con Isac y Flavio claves. Argentina se mantuvo a tiro en principio, pero luego Brasil se escapó 19-13. Parecía que los de Dal Zotto lo tenían liquidado, pero la Selección resistió varios match ball aferrado a una defensa excelente. Sin embargo, el esfuerzo no alcanzó y un error de saque sentenció el 25-23 para Brasil.



Argentina no empezó bien el quinto frente a una muralla brasileña en la red y dos tremendos saques de Lucarelli para el 7-3. No obstante, apoyado nuevamente en su defensa, la Selección logró el empate en 9 luego de dos intervenciones de Conte. La definición, un punto a punto cerrado, terminó volcándose para Brasil con un bloqueo de Fernando y una vendida bien aprovechada por Lucarelli para el 15-12. (Fuente: Feva)