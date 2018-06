Aprendió. El entrenador Forestello destacó que "la camiseta de San Martín es pesada" y recordó que "yo tuve una mala experiencia en Talleres de Córdoba, que es un grande como este club, y supe aprender de los errores".

El técnico Darío Forestello puso en duda su continuidad en San Martín de Tucumán luego de lograr el ascenso a la Superliga, ya que en medio de los festejos aseguró que si bien "me siento cómodo en Tucumán y hemos cumplido un objetivo importante para la institución", su continuidad "depende de otros aspectos que vamos a tener que conversar con los dirigentes".



El ex entrenador del Verdinegro felicitó a "los jugadores, a todos los integrantes del cuerpo técnico y a los dirigentes, especialmente a los que creyeron en mí" y agradeció a los hinchas porque "tuvieron paciencia y nunca dejaron de alentarnos".



Forestello tuvo tiempo para recordar a Diego Cagna, el entrenador que arrancó el proceso en el inicio de la temporada y a quien reemplazo después del receso de fin de año. "Él también forma parte de todo esto porque armó el plantel y aunque no lo conozco personalmente es una gran persona que se merece nuestro reconocimiento", indicó.



Consultado sobre su futuro, Forestello no confirmó su continuidad y advirtió que tendrá que sentarse a conversar con los dirigentes porque "lo que viene es muy diferente y depende de otras cosas".