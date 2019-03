Hace varios días vienen circulando rumores que indican que Matías Vargas, delantero de Vélez, podría ser uno de los refuerzos de Boca para la siguiente temporada, en la cual el conjunto de Gustavo Alfaro, si logra clasificar a los octavos de final, tendrá como objetivo principal conquistar la Copa Libertadores.

Ante esta situación, el propio jugador del Fortín salió a hablar y descartó la posibilidad del llegar al Xeneize. "No creo que sea el momento para ir a Boca", aseguró.

A pesar de que aclaró que, por ahora, se quedará en Vélez, el Monito tomó recaudos para que no le suceda lo mismo que a Mauro Zárate. "No voy a poner en mi boca palabras que no pueda cumplir, pero hoy en día no voy a otro lado", sentenció.