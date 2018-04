Ausente. El goleador Claudio Spinelli quedó fuera de la convocatoria para jugar ante Huracán pero estuvo en la cancha.



Una de las palabras más esperadas en la posderrota de San Martín ante Huracán era la del goleador Claudio Paul Spinelli, quien llegó minutos antes del comienzo del partido, se metió en los camarines y vio el cotejo desde la boca del túnel. Ya con la derrota consumada, Spinelli abordó el tema más polémico de la semana en Concepción ya que fue separado del plantel por orden dirigencial y no estuvo ante Huracán.



"No entiendo esta decisión de la dirigencia de San Martín. Yo vine a sumar, a aportarle al equipo y nunca puse obstáculos para nada. Es más, siempre me adapté a todo y me sorprendió feo esta situación. Yo me enteré el jueves pasado que no iba a jugar. El problema surgió con la decisión de los dirigentes de que firmara un nuevo contrato cuando el mío actual está vigente hasta mediados de año. Hubo mucho apuro y lo único que yo pedí es que a este nuevo vínculo lo vieran mi representante y mis abogados. Sólo eso. No les gustó y me sancionaron así, dejándome con las ganas de jugar. Yo nunca me negué ni tampoco dije que no quería quedarme en San Martín. Nadie me dijo que había intención de hacer uso de la opción tampoco. Pero quiero que quede muy claro que yo en San Juan estoy muy bien, muy cómodo. Nunca dije que quería volver a Tigre ni nada parecido. Hablan de que existe una nota periodística en la que habría dicho eso pero yo desafío a toda la prensa a que traigan esa nota. Nunca quise irme de San Martín y a este club le debo mucho. Sólo quise tiempo para analizar en detalle el nuevo contrato que me ofrecían y los dirigentes lo tomaron mal. Yo estoy muy cómodo en San Juan".



Por ahora, Spinelli no cuenta más para la convocatoria futura del técnico Coyette.





Uno más



A falta de cinco fechas para el final de la Superliga, en San Martín se suman nombres a la lista de deserciones ya que en la semana Diego Martín Luque rescindió su vínculo con el club Verdinegro. Antes, el colombiano Mauricio Casierra y después el uruguayo Maxi Rodriguez también se habían desvinculado del equipo de Concepción.