La tiene clara. Ardente se prepara para rematar el penal, como lo viene haciendo porque "el encargado soy yo y mientras siga convirtiendo voy a seguir tirando".

Luis Ardente no sólo es el arquero, capitán, referente e ídolo del equipo. Ahora es el goleador porque con el tanto de ayer de penal es el artillero del equipo en la temporada junto al delantero Facundo Barcelo con dos gritos. Pero eso no es todo, porque ayer Ardente hizo historia, ya que tras convertir a los 17" del primer tiempo, se transformó con 5 tantos acumulados en el arquero que más goles ha marcado en la historia de San Martín (todos fueron de penal). Aunque tras el triunfo y la marca personal que consiguió sólo señaló que "no es mi objetivo hacer historia en el club, sino hacer las cosas bien".



"Estoy contento, no es un objetivo ser el arquero con más goles en el club, pero es un orgullo tener esta marca y es algo gratificante para mí, pero no pienso en eso sino en el equipo y en el club", agregó al respecto el arquero que llegó a San Martín de Concepción hace 6 años.



Y fue cuando recordó todo ese tiempo que lleva en San Martín. "El club me abrió las puertas en un momento complicado de mi carrera porque me fui mal de Tigre que es el club del cual soy hincha. Mi meta era atajar y hoy tengo la posibilidad de hacerlo, de ser el capitán y ahora también de hacer goles, más no puedo pedir".

Nuevas metas



Mas allá del gol, Ardente dijo estar "contento por los tres puntos, porque hay que ganar de local y nos estamos haciendo fuertes. Tenemos un objetivo en mente y es apuntar un poco más alto (antes era el descenso) y vamos camino a eso. Estamos dejando una buena imagen".