Sebastián Beccacece, entrenador de La Academia, aclaró la polémica y aseguró que seis de sus jugadores realizan prácticas personalizadas en el predio rosarino, pero que no son los que aparecen en los videos y lo hacen bajo el estricto protocolo que presenta el establecimiento. "Después de tres meses en Buenos Aires, los chicos que tenían residencia en Rosario decidieron ir a esos lugares, cumpliendo la cuarentena. Pero que no tienen que ver con Racing. Eso es algo que está aprobado y los que muestran en imágenes no son los jugadores de Racing, sí están entrenando en ese complejo. De ahí a pensar que Racing está entrenando me parece exagerado. No creo que, porque seis jugadores se junten a patear una pelota, sea sacar ventaja", añadió.

El predio donde entrenan los jugadores de Racing presentó hace dos semanas un protocolo especial, incluyendo la toma de temperatura al ingreso, para que futbolistas profesionales puedan asistir. El lugar cuenta con canchas de fútbol de 11 y 7, más un gimnasio muy moderno.