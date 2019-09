Directo. Nicolás ya palpita la serie por la Copa ante Boca y marcó qué diferencias hay con lo del 2018 que definió el título.

Todavía resta un buen tiempo para el 1 de octubre en la ida de las semis de la Copa Libertadores entre River y Boca. Pero de ambos lados, esa serie ya se palpita a pleno. Una muestra de ello es lo que afirmó el volante uruguayo del Millonario, Nicolás De La Cruz, de aporte clave con su empate en la revancha ante Cerro Porteño en Paraguay por cuartos de final.



Mientras en Boca muchos opinan que el nuevo choque ante River será una revancha de lo que ocurrió en el Santiago Bernabéu, Nicolás dejó muy clara su postura. "No es una revancha, lo que ganamos en Madrid era una final: No sé lo que hablaran ellos puertas adentro, pero no es revancha. No es un partido más, pero tampoco una revancha".



De este modo, el uruguayo marcó las diferencias entre lo logrado en Madrid y lo importante que serán los dos partidos ante el Xeneize en octubre más allá de no definir un campeón. A su vez, el charrúa también llenó de elogios a quien le dio la confianza necesaria para integrar el once inicial: el DT, Marcelo Gallardo.



"Le da mucha importancia al trabajo. Llegamos a desayunar y él ya está, nos vamos de entrenar y se queda. Es mucho lo que hace por River y todos le estamos muy agradecidos", confesó.