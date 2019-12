El presidente de Inter de Porto Alegre, de Brasil, Marcelo Medeiros, afirmó ayer que "no hay nada" por el delantero peruano Paolo Guerrero, en medio de los rumores que lo vinculan con Boca.



"No hay oferta de Boca Juniors por Paolo Guerrero, él debe entrenarse con el grupo el 8 de enero", remarcó el dirigente y agregó: "Lo contratamos en un momento difícil. Volvió a jugar en abril y ahora marcó 20 goles.



Estoy seguro de que se va a quedar acá porque es un excelente profesional.



Algo escuché de que había charlado según dicen con gente de Boca, pero oficial no hubo nada con nuestro club. No puedo guiarme por rumores de afuera", puntualizó el directivo.



Guerrero, de 35 años, tiene contrato con el club brasileño hasta diciembre de 2022 y en total convirtió 20 tantos en 41 partidos entre el Torneo Gaúcho, el Brasileirao y la Copa Libertadores.

Además, el peruano tiene una la cláusula de rescisión de 4,5 millones de dólares.