Corre, Lio, corre. Messi, a sus 30 años, es conciente que se juega posiblemente su última chance de ser campeón mundial y ya prometió ir "a la Virgen de San Nicolás" si se corona en Rusia 2018.

Lionel Messi, capitán del Seleccionado argentino de fútbol, aseguró ayer que "es mentira" que pone y saca jugadores del equipo nacional, defendió al goleador Gonzalo Higuaín, descartó cualquier polémica con el delantero Paulo Dybala y remarcó que todavía no logró digerir la derrota ante Alemania en la final del Mundial Brasil 2014.



"Nos duele a todos todo lo que se dijo durante todo este tiempo. Después de todos estos años estamos acostumbrados a que se digan barbaridades de nosotros y convivimos con eso. Pero eso no quiere decir que te vayas a acostumbrar", aseguró Messi en diálogo con TyC Sports y ESPN en Moscú, donde la Albiceleste jugará dos amistosos: el sábado ante Rusia y el martes próximo contra Nigeria, donde el zurdo no estará disponible.



El rosarino explicó que "todos pasamos momentos duros con la Selección" y que más allá de las críticas por las tres finales perdidas por la Selección, "hubo muchos golpes duros hacia este grupo y me parece que es algo injusto". "Hablo con todos los muchachos, hace mucho que venimos jugando juntos y defendiendo a la Selección. Intentamos ayudarnos siempre", agregó. "Me río porque son tantas las barbaridades que se dijeron que ésta es una más. Agüero, Di María, Mascherano, Biglia, son todas figuras en el mundo. Que digan que juegan porque son mis amigos es una falta de respeto a ellos, y también para mí. Se dice que pongo jugadores y técnicos, y es mentira", dijo Messi, quien negó que exista un "club de amigos".



El crack del club Barcelona, relajado y sin levantar el tono de voz ni perder la sonrisa, agregó que "después se van dando las cosas y se ve que las cosas que se dicen son mentiras.



Jamás puse ni saqué a un jugador, ni lo voy a hacer, porque no es mi forma. Yo estoy acá para sumar y ganar".



Messi recordó que en los últimos tres años Argentina jugó "la final de un Mundial y dos de Copa América" y que "mínimamente, dos de las tres", las tendría que haber ganado, pero que la que más le dolió fue la derrota en el estadio Maracaná ante Alemania.



"Todavía me duele haber perdido la final del Mundial", señaló contundente el "Diez", quien no olvida la noche del 13 de julio de 2014 y el gol del mediocampista alemán Mario Gotze, a los 8 minutos del segundo tiempo suplementario, en otra entrevista realizada ayer con el canal ESPN.

Su vida

Promesa e ilusión

Durante la entrevista, Messi reveló que en caso de ser campeón mundial "iré caminando a la Virgen de San Nicolás porque ya lo prometí". Respecto de su futuro tercer hijo varón que tendrá: "Esperemos que llegué este y después seguro iremos por la nena".

Messi, en frases

"Siempre que volvía a Barcelona durante las Eliminatorias iba haciendo cuentas de lo que tenía que pasar para que clasificáramos al Mundial. No tenía una decisión tomada, pero la verdad es que hubiera sido el fin de esta camada de jugadores, porque hubiera sido una locura no clasificar al Mundial".

"Sampaoli es una persona muy inteligente que tiene muy claro lo que quiere de sus equipos y trabaja en función de eso. La manera de vivir lo que hace, la manera en que prepara a sus equipos, es lo que se veía cuando preparaba a Chile o al Sevilla. Era lo que esperaba encontrarme de él".

"No me gustaría cruzarme con España en el grupo del Mundial, es uno de los peores rivales que nos puede llegar a tocar para arrancar el campeonato.Los candidatos para mí son España, Brasil, Alemania y Francia, que hoy por hoy, son las que mejor imagen están dejando en el mundo".

"Lamentablemente "Pipa" (Higuaín) tuvo las situaciones que tuvo y se la agarraron con él. Estamos acostumbrados a que se digan barbaridades de nosotros. ¿Dybala? Tengo una buena relación, como con el resto. No tenemos nada que aclarar respecto de lo que él dijo en su momento porque lo entendí".

"No tuvimos oportunidad de hablar mucho con Diego (Maradona) cuando nos cruzamos en la gala de la FIFA: fue muy rápido lo que nos vimos y no era el lugar, con tanta gente.Nos quedó pendiente una charla que nos la debemos. Y quedamos en hacerla cuando podamos ambos".

"Jugar en la Bombonera fue una experiencia hermosa. Desde el primer minuto hasta el final del partido nos fuimos aplaudidos, fue una linda noche más allá de que el resultado no acompañó.¿Retirarme en Newell"s? Es un sueño que tengo desde chico, pero el tiempo pasa y uno no sabe cómo estará en algunos años".





"No tengo porque dudar"

La ausencia en la gira por Rusia del delantero Mauro Icardi (foto) habría generado cierto malestar en el grupo de futbolistas debido a que sólo tenía un traumatismo en su rodilla, algo que subrayó su club, el Inter de Italia, en un parte médico. Igualmente, el técnico Jorge Sampaoli desmintió cualquier conflicto en charla con Clarin: "Si el parte médico del Inter habla de una rodilla inflamada, yo no tengo por qué dudar. El jugador sabe lo que se juega y entiendo que si no vino es porque no estaba en condiciones", aseveró el DT, quien lo convocó varias ocasiones al goleador.