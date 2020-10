El presidente del Barcelona, Josep Maria Bartomeu, aseguró hoy que no pensó renunciar a su cargo y que aguardará la respuesta de la Generalitat para la realización del referéndum de la moción de censura que el club pretende postergar para el 15 y 16 de noviembre.



"Hasta que no tengamos la respuesta de la Generalitat, no tomaremos decisiones. Estamos a la espera. Nosotros presentamos un protocolo sanitario descentralizado para hacerlo el 1 y 2 de noviembre, pero como la pasada semana no teníamos la carta nos vimos abocados a presentarlo centralizado si tiene que ser en esos días", indicó Bartomeu en una conferencia de prensa.



Bartomeu y su comisión directiva se reunieron en la sala Roma del estadio Camp Nou y despejaron los rumores sobre su posible dimisión.



"El presidente del Gobierno español decretó un estado de alarma y un toque de queda, estableciendo un máximo de reuniones de 6 personas y Catalunya decretó confinamiento nocturno. Enviamos una carta a la Generalitat preguntando cómo podíamos garantizar el voto de los socios mayores de 65 años y cómo podíamos garantizar la salud de los 300 trabajadores", precisó Bartomeu.



La votación de la moción, hasta el momento, se mantiene para los dos primeros días de noviembre, como confirmaron hoy las autoridades de la Generalitat catalana.



"No es una temeridad ni irresponsabilidad pedir estos 15 días, estaba prevista una reunión para mañana martes porque la Generalitat sabía lo de los 15 días desde el principio", apuntó el titular del club catalán que el sábado perdió ante Real Madrid por la liga española.



"Si el voto tiene que ser el 1 y 2-N es imposible hacerlo descentralizado, necesitamos 15 días, ponernos de acuerdo con la Federación catalana y española para tener sedes preparadas e informar a los socios", insistió Bartomeu.



Barcelona afronta una crisis institucional, económica y deportiva que incluye al rosarino Lionel Messi, su máximo símbolo, quien se quedó por una temporada más (su contrato terminará en junio de 2021) tras anunciar que se iba del "Barça".