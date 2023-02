Facundo Campazzo, base del seleccionado argentino de básquetbol, aseguró que República Dominicana "pegó cuando tenía que pegar" para imponerse por 79 a 75 y dejarlo a Argentina sin Mundial 2023. El fracaso del equipo albiceleste se traduce en que algo similar no sucedía desde hace 41 años.

"Duele por cómo se dio el principio del partido. Hay que darle mérito a Dominicana, que lo supo jugar en el momento importante. Pegó cuando tenía que pegar. Creo que en el momento que teníamos que estar no estuvimos. Nos superó un poquito la situación por momentos y no supimos jugar con inteligencia", aseguró el ex NBA tras el partido en el Polideportivo Islas Malvinas marplatense.

Campazzo consideró que "dolerá" la eliminación, pero "hay que vivir con este dolor, usarlo para trabajar, y tener la frente en alto porque se intentó todo lo posible".

"A este grupo le tocará quedar afuera por esta vez. Hay seguir trabajando. Creo que cada uno de los que está acá quiere estar acá, sentir esta sensación de mierda entre nosotros, unidos más que nunca. Es el momento que tenemos que pasar ahora como equipo", expresó.

El entrenador Pablo Prigioni aseguró que "va a doler mucho mirar el Mundial por televisión". "Creo que por muchos momentos pensamos que lo teníamos controlado y no fuimos capaces de tener tranquilidad para mantener la diferencia o abrir el partido", señaló.

"Nos quedamos cortos. A masticar este sabor amargo. Es un golpe muy duro. Podríamos haber terminado el tercer cuarto un poquito mejor. Tuvimos muchas veces opción de anotar canastas fáciles